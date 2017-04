OPERATION CANIVEAUX PROPRES A OUAGA : Prévenir, c’est bien mais l’incivisme …

La semaine dernière, j’arpentais les artères du quartier Gounghin de Ouagadougou lorsque j’aperçus entre-temps un attroupement. De loin, je voyais des pelleteuses et des hommes munis de pelles. J’ai voulu comprendre en m’approchant à petits pas, non sans peur d’être éconduit. Je vis le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Béouindé, et le ministre de l’Habitat et de l’urbanisme, Maurice Dieudonné Bonanet, à l’œuvre. Chacun d’eux tenait en main une pelle. Et c’est à ce moment que j’ai compris qu’il s’agissait d’une opération de curage de caniveaux, destinée à améliorer notre cadre de vie. Grande était ma joie lorsqu’on m’a appris que 480 000 mètres linéaires de caniveaux seraient nettoyés durant cette vaste campagne prévue pour durer trois mois, à en croire les autorités présentes sur les lieux. Je salue personnellement la clairvoyance des autorités qui ont su anticiper les choses. Car, comme on le sait, Ouagadougou ressemble généralement à une vaste retenue d’eau quand il pleut, si fait que bien des quartiers restent complètement coupés du reste du monde parce qu’inaccessibles. Les populations de ces zones inondables que je ne me bornerai pas à citer ici, ne diront pas le contraire ; elles qui, dès que le tonnerre gronde, commencent aussi à trembler de peur. On a encore en mémoire les inondations du 1er septembre 2009, qui avaient fait beaucoup de victimes et de nombreux sans-abris dont certains, jusqu’à ce jour, ne savent pas à quel saint se vouer et ce, en dépit des efforts consentis par les autorités d’alors pour les reloger. Je souhaite que cela reste un lointain souvenir et que le bon Dieu nous éloigne de pareilles catastrophes naturelles. Eh bien, que pensez-vous ? Je suis fou, mais je crois en Dieu, bien plus que certains d’entre vous qui, en réalité, s’intéressent plus à la forme qu’au fond. Bref, revenons à nos moutons, c’est-à-dire à la campagne de curage de caniveaux dont je parlais tout à l’heure. J’invite les populations à s’impliquer davantage pour que cela soit un franc succès. Car, il y va de l’intérêt de nous tous. Ce n’est pas un travail de telle ou telle personne, mais de chacun de nous tous.

Je vais sévir contre les citoyens indélicats

En plus, je demande aux uns et aux autres d’arrêter certaines mauvaies habitudes, notamment celles de jeter les ordures dans les caniveaux. C’est cela d’ailleurs qui contribue à les boucher, si bien que l’eau n’arrive plus à couler comme il se devait. Et le maire Béouindé ne dit pas autre chose quand, annonçant la mise en place d’une police de salubrité, il a ajouté ceci : « Le meilleur contrôle, c’est la conscientisation des citoyens eux-mêmes, parce qu’on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen. Il faut que nous adoptions les bonnes habitudes en nettoyant devant nos portes et en jetant les saletés dans les poubelles ». C’est donc clair comme l’eau de roche. Chacun de nous est interpellé. Il ne faut pas que nous fassions un travail de singes, où pendant que les uns construisent, les autres détruisent. Autrement dit, il ne faut pas que pendant que certains riverains se foulent la bile pour déboucher les caniveaux, d’autres passent leur temps à les boucher expressément. Je le dis parce que je connais l’incurie et la légèreté de certains de mes compatriotes. Ils ont un esprit rebelle et ne veulent jamais se soumettre aux normes élémentaires du savoir-vivre. Ces gens-là, je les attends au tournant. Car, en temps opportun, je ne manquerai pas de leur administrer une belle raclée, le jour où je les verrai en train de déverser des ordures dans un caniveau. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent bien. Je vais sévir contre les citoyens indélicats.

« Le Fou »