OPERATION DE RETRAIT DES ENFANTS DE LA RUE : Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a donné sa contribution

Dans l’après-midi du 23 août 2018, la ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, Laurence Marschal Ilboudo, a reçu la contribution du chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, dans le cadre de l’opération de retrait des personnes en situation de rue. La remise de la contribution a eu lieu à la primature.

Message d’encouragement, appui financier à l’opération de retrait des personnes en situation de rue. C’est ce que Paul Kaba Thiéba a donné à la ministre et sa délégation cet après-midi du 23 août. Quel montant ? Cela n’est pas important, à entendre la ministre qui dit préférer un million de petits donateurs à 100 gros ou grands donateurs. A ceux qui demandent aux autorités d’envoyer les « enfants retirés de la rue » vite à l’école ou en formation, la ministre en charge de la solidarité nationale et de la famille indique que ce n’est pas sûr que si on les y envoyait ils vont rester. « Ils ont quitté chez eux pour une cause et tant que cette cause n’est pas résolue ils vont repartir », souligne la ministre. Elle pense qu’il faut d’abord stabiliser ces enfants en situation de rue avec l’aide des experts, scolariser cette année ceux qui doivent aller à l’école, ramener ceux qui peuvent intégrer leurs familles, les scolariser et les suivre. Ceux qui ne peuvent pas aller chez eux en famille iront à l’école et resteront au Centre d’accueil, à entendre la ministre Laurence Marschal Ilboudo. Des centres existent à Ouagadougou, Orodara, Fada N’Gourma et Ouahigouya où les enfants pourront apprendre chacun un métier. Pour l’heure, dit-elle, un travail de ciblage est en train d’être fait pour connaître les besoins de chacun des 215 enfants qui sont sédentaires sur les sites, pour savoir qui fait quoi, qui va où, précise-t-elle. Dans le répertoire de données, 654 enfants sont enregistrés selon la ministre qui précise que leur milieu de vie est connu et les services du ministère pourront aller les chercher, au fur et à mesure, le moment venu. Comment résoudre le problème du phénomène des enfants de la rue, s’interroge un journaliste qui craint que des parents ne laissent aller des enfants dans la rue dans l’espoir que le ministère va les récupérer ? La ministre rassure que lors des entretiens avec les parents, ces derniers ont été sensibilisés et mis devant leur responsabilité dans la gestion du problème des enfants en situation de rue. Elle indique que la loi indique que les parents doivent protéger les enfants et des sanctions sont prévues contre les parents qui font entrave à la loi. Les enfants qui sont dans la rue ne sont pas tous des enfants de pauvres, certains enfants de familles aisées sont dehors suite à des différends avec leurs parents, dit-elle. Tout le monde doit se sentir interpellé par le phénomène, car n’importe quel enfant peut aller dans la rue, à l’entendre. Plus de 150 agents volontaires et/ou experts du ministère sont engagés dans l’opération de retrait des personnes en situation de rue, rappelle Laurence Marschal Ilboudo.

Lonsani SANOGO