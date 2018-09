OPERATION DE RETRAIT DES ENFANTS ET FEMMES EN SITUATION DE RUE:La ministre Ilboudo/Marschal au bilan

Le ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille (MFSNF) a organisé une conférence de presse le 21 septembre 2018 à Ouagadougou. L’objectif de cette conférence de presse était de faire le bilan et donner les perspectives en matière d’activités de réinsertion des femmes et enfants retirés de la rue.

« Mon département est plus que satisfait des résultats de l’opération de retrait des enfants et femmes en situation de rue. Ce sont des résultats qui vont au-delà de nos attentes ». C’est le sourire aux lèvres que la ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille (MFSNF), Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marschal, l’a annoncé à l’opinion publique lors d’un point de presse tenu le 21 septembre dernier à Ouagadougou. Selon la ministre, la première phase de l’opération de retrait s’est déroulée du 9 au 22 août et a permis de retirer 1 379 personnes de la rue dont 653 enfants et 308 femmes et jeunes filles pris en charge dans les centres d’accueil. 418 enfants et mineures travailleuses de sexe ont malheureusement opté de quitter les centres d’accueil, de leur propre initiative. 182 millions de F CFA, selon la ministre, ont servi pour faire face aux dépenses de cette première phase de l’opération.

Et 377 agents de l’Etat ont été mobilisés pour l’opération et l’insertion dans les centres. « Pour une première fois dans notre pays, avec ces chiffres qui parlent d’eux-mêmes et surtout l’accompagnement et la collaboration de toute la population, nous ne pouvons qu’être satisfaits et nous armer de courage pour continuer l’opération afin qu’aucun enfant ni aucune femme ne se retrouve dans la rue», s’est-elle réjouie. Concernant les actions à venir pour cette première étape, la ministre Laurence Ilboudo/Marschal a indiqué que 31 enfants vont retourner dans leur famille dès la semaine à venir, pour reprendre leur scolarisation, et parmi les enfants qui accompagnaient leur mère dans la rue, 64 seront scolarisés au préscolaire et 23 au primaire. Ces enfants ne bénéficieront pas seulement que de la scolarisation, car, selon les propos de Laurence Ilboudo/Marschal, le ministère en charge de l’éducation se chargera de la réinsertion scolaire desdits élèves et son département en assurera la prise en charge psychosociale, matérielle et financière. 77 de ces enfants retirés de la rue, a en croire la ministre Hélène Ilboudo/Marschal, seront placés dès le mois d’octobre en formation professionnelle et 73 à l’internat, dans les institutions d’éducation spécialisées et de formation de Gampèla, Orodara, Kaya et Fada N’Gourma. 105 femmes et 10 travailleuses de sexe mineures qui ont aussi été retirées lors de l’opération, seront placées en formation professionnelle. Selon toujours la ministre, chaque enfant bénéficiera d’un trousseau à son départ du centre et d’un pécule mensuel de 10 000 F CFA pendant la durée de sa scolarisation ou de sa formation. Quant aux femmes, a-t-elle laissé entendre, elles bénéficieront, durant la période de leur formation, d’un pécule de 15 000 F CFA par mois et d’une dotation trimestrielle en vivres, en attendant leur accompagnement pour le développement d’une activité génératrice de revenu.

Elle a aussi rassuré l’opinion publique des dispositions qui sont prises pour le suivi et l’accompagnement de ces personnes, pour leur réinsertion. Avant de donner le montant de la somme reçue grâce à la souscription de la participation communautaire, qui est de 20 053 975 F CFA, la ministre a indiqué que la souscription reste toujours ouverte et que les dons sont reçus sur le compte Orange money au numéro 64 07 76 24, Mobicash 62 29 97 77, compte Trésor 443 360 000 001 et sur le compte BICIAB 090 530 604 1600-114.

Rappelons que la première phase de l’opération de retrait des personnes en situation de rue s’est déroulée du 9 au 22 août 2018 à Ouagadougou.

Valérie TIANHOUN