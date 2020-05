OUESTION A QUI DE DROIT

Afin de mettre fin à l’injustice entre les agents de la Fonction publique, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, avait annoncé une remise à plat des salaires. Toute chose qui avait été favorablement accueillie par les uns et décriée par les autres. Je me rappelle qu’une commission avait même été, à cet effet, mise en place. Mais depuis lors, plus rien. Où en est-on exactement ? Ou bien le pouvoir a-t-il capitulé face à la colère de certaines corporations ? Je souhaite que l’on éclaire ma lanterne.

Un agent de la Fonction publique