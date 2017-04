OUVERTURE OFFICIELLE D’UNE BOUTIQUE A DEDOUGOU : La SN SOSUCO se rapproche de ses consommateurs

La nouvelle société sucrière de la Comoé (SN SOSUCO) se rapproche d’avantage de ses distributeurs et consommateurs de la Boucle du Mouhoun. Elle a procédé à l’ouverture officielle de sa boutique à Dédougou le samedi 8 avril 2017. C’était en présence des autorités régionale et du DG de la SOSUCO. La population a également témoigné de sa présence à cette cérémonie.

C’est dans l’optique de rapprocher les consommateurs et les distributeurs de leur produit préféré qu’est le sucre, que la SN /SOSUCO, après les localités de Kaya, Tenkodogo et Ouahigouya, ouvre officiellement sa représentation dans la «cité de Bankuy» pour le bonheur des populations de la Boucle du Mouhoun en leur offrant une gamme variée adaptée et riche de ses produits. « Cette politique d’ouverture des boutiques dans les différentes régions sous-tend qu’après constat, le sucre de la SOSUCO était absent dans la plupart des régions du pays, car il était retrouvé uniquement à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Pour le cas de la Boucle du Mouhoun, c’est suite à des enquêtes qu’il est ressorti que c’est quelques boutiques qui avaient du sucre en morceau et que le sucre granulé était absent dans la région », a fait savoir le DG de la SN-SOSUCO, Moctar Koné. Pour lui, l’ouverture de cette boutique SN/SOSUCO dans la Boucle du Mouhoun est une particularité car, « Depuis deux ans, à chaque campagne c’est plusieurs centaines de travailleurs de la Boucle du Mouhoun qui viennent travailler à la SN-SOSUCO. Ce qui fait que ce stock ici présent est l’œuvre de ces travailleurs », a-t-il indiqué. Selon lui, si le marché se porte bien, d’ici 2018, la société couvrira le territoire national, mais déjà, il est prévu l’ouverture de boutiques dans 6 localités en 2017.

Une nouvelle politique commerciale qui risque de porter beaucoup de fruits

Grande société citoyenne burkinabè d’économie mixte qui s’investit résolument dans la promotion de l’économie nationale, la SN-SOSUCO, installée dans les Cascades, emploie environ 1 000 travailleurs venus de tous les horizons du pays parmi lesquels des centaines des travailleurs issus de la région de la Boucle du Mouhoun.

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Moussa Zabré, représentant le gouverneur de la région, a salué l’ouverture de la boutique SN-SOSUCO. Pour lui, cette boutique représente une déconcentration des activités de la SN-SOSUCO dans la région et cela est une nouvelle politique commerciale qui risque de porter beaucoup de fruits. « Nous avons le devoir de tirer cette société du cycle de crises de mévente dans lequel elle se trouve aujourd’hui. Nous pouvons réussir cette prouesse en privilégiant la consommation du sucre produit par la SN-SOSUCO », a-t-il indiqué. Le Haut-commissaire a toutefois invité les commerçants à être des relais de vente du sucre SOSUCO.

Une opportunité d’affaire qui s’offre aux commerçants de la Boucle du Mouhoun

« Arrêtons d’aller payer le sucre à l’extérieur, car nous ne savons pas de quoi il est composé », c’est ainsi que le président régional de la Chambre de commerce et de l’industrie, Sékou Tibi, s’est adressé aux commerçants quand il a pris la parole. Pour lui, l’ouverture de cette boutique est une opportunité d’affaire qui s’offre à eux, vu la distance parcourue pour s’en procurer avant.

Le représentant des distributeurs-grossistes, Zanga Seydou Sessouma, a, au nom des distributeurs, pris la parole pour remercier les autorités de la ville d’avoir accueilli la SN-SOSUCO. Selon lui, la promotion de l’industrie nationale est le seul moyen qui permet de préserver l’emploi pour la jeunesse et permettre le développement réel du pays. C’est l’occasion pour lui de solliciter la SN-SOSUCO de travailler à augmenter ses capacités de production pour permettre un jour de limiter l’importation du sucre étranger.

Déjà, les distributeurs et les consommateurs n’ont plus de soucis, car la SN-SOSUCO met à leur disposition dans cette boutique une gamme variée de sucres dont le « sucre granulé blond » et le « sucre en morceau blond » disponible en sac, en sachet, en paquet, etc.

Arnaud Lassina LOUGUE, Correspondant