PAUL KABA THIEBA A YAMOUSSOUKRO : « Le TAC a fortement contribué à rapprocher nos deux peuples »

Le Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thiéba, est arrivé le 25 juillet au soir dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, pour prendre part au conseil conjoint de gouvernements qui a lieu ce 27 juillet 2018, dans le cadre de la tenue de la 7e conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Il a été accueilli à sa descente d’avion par son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Conduit au salon d’honneur de l’aéroport de Yamoussoukro, Paul Kaba Thiéba s’est exprimé aux micros des journalistes en situant l’objet de son séjour en Côte d’Ivoire, à savoir renforcer l’amitié entre les peuples ivoirien et burkinabè.

Il était exactement 17 h 15 minutes quand l’avion du Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thiéba, et quelques membres de son gouvernement s’immobilisait sur le tarmac de l’aéroport de Yamoussoukro. Accueilli par son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, Paul Kaba Thiéba a d’abord apprécié les pas de danse d’un groupe d’animation avant d’être conduit au salon d’honneur de l’aéroport où il s’est adressé aux médias en ces termes. « Je voudrais d’abord dire combien je suis heureux, avec ma délégation ministérielle, d’être à Yamoussoukro mais également chez nous ». Il a réitéré la compassion et la solidarité du peuple burkinabè, de son gouvernement et du président du Faso à l’endroit du peuple frère ivoirien, du gouvernement et du président Alassane Ouattara suite aux inondations qui ont endeuillé la Côte d’Ivoire. Etant des peuples frères, tout ce qui touche à l’un comme événement heureux ou malheureux, réjouit ou affecte l’autre, a-t-il indiqué. Le Premier ministre a ensuite exprimé sa reconnaissance à son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, pour la qualité de l’accueil qui a été réservé à lui et à sa délégation. Pour le PM, c’est le gouvernement qui a été honoré et à travers lui, tout le peuple burkinabè. « Nous avons oublié que nous avons changé de pays. Nous avons l’impression que nous sommes toujours chez nous au Burkina Faso », a-t-il ajouté pour traduire la qualité exceptionnelle de l’accueil dont ils bénéficient à chaque fois qu’ils séjournent en Côte d’Ivoire.

Faire le bilan des actions accomplies en 10 ans

Situant l’objet de son séjour en terre ivoirienne, Paul Kaba Thiéba dira qu’il y a une dizaine d’années, les gouvernements des deux peuples, ivoirien et burkinabè, ont décidé de mettre en place un mécanisme destiné à renforcer leurs liens de coopération et d’amitié, qui n’est autre que le Traité d’amitié et de coopération (TAC). Un traité qui, a-t-il dit, fête cette année ses 10 ans. « Donc, nous sommes ici à Yamoussoukro pour rencontrer nos frères ivoiriens et ensemble, magnifier et célébrer cet anniversaire de 10 ans de coopération et d’amitié, qui a fortement contribué à rapprocher nos deux peuples » qui, a-t-il poursuivi, sont liés par des liens géographiques mais aussi par l’histoire et la culture. Selon le Premier ministre burkinabè, ce 10e anniversaire du TAC sera l’occasion de faire le bilan de ce qui a été accompli ces 10 dernières années en matière de renforcement des politiques, des économies, des peuples, etc. A son avis, c’est sur la base de ce bilan que de nouvelles perspectives, de nouveaux enjeux et une nouvelle vision seront dégagés afin d’aller de l’avant, avec toujours le souci de rapprocher davantage les deux peuples. Il s’agit de faire en sorte que les deux peuples puissent bâtir des projets communs pour assurer leur bien-être, leur bonheur et leur progrès. Il s’agit également, a-t-il soutenu, de faire en sorte que les deux peuples puissent vivre dans la paix et en bonne fraternité.

Dabadi ZOUMBARA depuis Yamoussoukro