Le dimanche 26 mai dernier, des individus armés non identifiés, comme il convient de les appeler, se sont introduits dans une église catholique à Toulfé, dans le Nord du Burkina et ont ouvert aveuglément le feu sur les fidèles chrétiens. Bilan : 4 morts et de nombreux blessés. C’est la troisième attaque du genre après celles de Silgadji dans le Sahel et Dablo dans le Centre-Nord. C’est à se demander si les forces du mal ne cherchent pas à tout prix à mettre à rude épreuve notre vivre-ensemble caractérisé par la tolérance religieuse. En tout cas, plus jamais ça !