Le piratage tue les œuvres, dit-on. Mais il s’en trouve des individus qui se donnent le malin plaisir de pirater les œuvres des autres ! Bien qu’interdite au Burkina, la pratique y perdure et fait des victimes. Le dernier cas de piratage en date, est celui signalé par le Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Information et de la Culture (SYNATIC) qui a constaté la diffusion d’images en direct, non-authentifiées par le logo de la Télévision du Burkina (RTB / télé), sur le canal de la RTB sur TNT et sur le bouquet Canal +. Et dire qu’on croyait que ce phénomène ne concernait que la musique et les œuvres littéraires ! Cette pratique est aux antipodes des valeurs de probité et du professionnalisme. En tout cas, plus jamais ça au Burkina !