Qu’est ce qui bloque la délivrance des papiers de la moto offerte à Raogo André Kaboré, lauréat du prix de l’excellence 2018 ? Est-on tenté de se demander. En effet, l’élève de la classe de terminale « D » d’un lycée de la région du Plateau Central (Ziniaré), avait été primé avec une moyenne de 17, 15 de moyenne lors de la journée de l’excellence et comme prix, il avait reçu une moto, un kit scolaire et un ordinateur portable. Cette cérémonie s’est passée le 31 juillet 2018. Depuis lors, Raogo André Kaboré tarde à entrer en possession des pièces de sa moto. Aux dernières nouvelles, la moto offerte n’a pas été dédouanée. Comment peut- on offrir une moto en guise de présent sans prendre le soin de la dédouaner ? Des démarches ont été entreprises auprès des autorités en charge du ministère de l’éducation nationale à la direction régionale de Ziniaré afin que justice soit rendue au lauréat. Cependant, ces multiples démarches sont restées sans suite. Le lauréat, la mort dans l’âme, attend toujours. Vivement qu’une solution soit trouvée à cette situation qui n’honore ni le donateur ni le ministère en charge de l’éducation nationale. En attendant, plus jamais ça !