Un convoi humanitaire qui a quitté Foulbé pour Barsalgho, dans le Centre-Nord, a été la cible d’une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés. Même l’ambulance qui faisait partie du convoi et qui transportait des malades, n’a pas été épargnée. Tant et si bien que le chauffeur et l’infirmier qui étaient à bord, ont été tués sur-le-champ. Quant aux malades et accompagnants, ils ont été gravement blessés. Oh braves gens, comment des êtres humains peuvent-ils se montrer si barbares au point de tirer sur une ambulance, au sens propre comme au sens figuré de l’expression ? Franchement, plus jamais ça !