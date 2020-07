PLUS JAMAIS ÇA !

Alors qu’elles revenaient du champ, deux femmes et un enfant ont trouvé la mort suite à l’explosion de leur charrette sur un engin explosif. C’était le 23 juillet dernier à Natiaboani, dans la région de l’Est. Pour une violence aveugle, c’en est une. Car, ces deux dames et leur enfant n’ont rien fait pour mériter un tel sort si ce n’est qu’ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Franchement, plus jamais ça !