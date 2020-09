Un élément des Forces de défense et de sécurité (FDS), en l’occurrence un gendarme, se serait rendu coupable de faits de harcèlement sur une fille qui, qui plus est, est une mineure. Les faits se sont déroulés à Niangoloko, le 14 août dernier, où le pandore en question, en plus d’avoir introduit du piment dans le sexe de sa victime, l’aurait obligée à prendre un talisman. Pour quelle raison ? Difficile de répondre à cette question tant, pour le moment, le mystère reste entier. En tout cas, au regard de la gravité des faits, nous disons plus jamais ça !