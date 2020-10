PLUS JAMAIS ÇA !

Les Forces de défense et de sécurité ont, dans la nuit du 5 octobre dernier, mis la main sur un délinquant, le secoud ayant réussi à prendre la fuite. En effet, ces bandits portaient illégalement des tenues militaires. Ce qui leur permettait de tromper la vigilance des citoyens qu’ils dépouillaient de leurs biens. Vivement que le fuyard soit appréhendé et que les deux malfrats soient châtiés à la hauteur de leur forfait. En tout cas, plus jamais ça !