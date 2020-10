Des hommes armés non identifiés ont vandalisé et détruit un four inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO dans le village de Sim, dans la province du Yatenga. Pourquoi s’en prendre à un site culturel ? Difficile d’y répondre quand on sait que les terroristes excellent dans les actes qui dépassent l’entendement. Ils font preuve d’un obscurantisme à nul autre pareil. Plus jamais ça !