PLUS JAMAIS ÇA !

Un père de famille s’est rendu coupable d’un inceste en enceintant sa propre fille qui, pas plus tard que la semaine écoulée, a finalement accouché. Ceci est loin d’être un conte ou une anecdote. Les faits se sont déroulés à Karpala, du nom de ce quartier situé au Sud-Est de Ouagadougou. Voyez-vous ? Après tant d’années d’agonie, la morale a finalement crevé dans notre pays. Si fait que ce qui était inimaginable hier, est possible aujourd’hui. Franchement, plus jamais ça !