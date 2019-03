Enlevés par des hommes armés non encore identifiés, trois orpailleurs ont été retrouvés morts dans le Sahel, à l’instar de deux enseignants kidnappés qui avaient, eux aussi, été trucidés par leurs ravisseurs, la semaine dernière, dans la même région du pays. Pourquoi une telle série de meurtres ? Acculées, les forces du mal sont-elles en train de multiplier des actes de désespoir et les actions de représailles ? Autant de questions que l’on peut se poser. En tout cas, plus jamais ça dans notre pays !