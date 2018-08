Pot-pourri

ZACA : les parcelles non mises en valeur seront retirées

C’est une information qui ne va pas plaire à certains attributaires de parcelles de la Zone d’activités commerciales et administratives (ZACA) : dans un mois, les parcelles non mises en valeur, seront retirées à leurs attributaires : « Le Secrétaire général du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a l’honneur d’inviter les propriétaires des parcelles vides dans la Zone d’activités commerciales et administratives (ZACA), à tenir leur engagement pour le respect strict des dispositions du cahier des charges, notamment en ce qui concerne les délais de mise en valeur et l’état de propreté de la parcelle auxquels ils sont astreints. Le Secrétaire général rappelle que le non-respect des obligations prévues dans le cahier des charges sera sanctionné conformément aux dispositions des textes en vigueur. A cet effet, il sera procédé au retrait des parcelles au profit d’autres demandeurs et ce, à compter d’un mois dès diffusion du présent communiqué ».

Commune de Sollé/Titao : un policier tué dans une attaque

Ceci est un communiqué signé du Chef de la division de la communication et des relations publiques de la Police nationale : « Dans la nuit du 22 au 23 août 2018, aux environs de 21h, une équipe du Commissariat de police de district de Sollé (CPD/Sollé), province du Lorum, région du Nord, a été attaquée par des individus armés sur l’axe Sollé-Titao. Suite à cette attaque, il est à déplorer le décès de l’Assistant de Police Bonzi S. Aristide, matricule 211-556. Au cours de la même nuit, un groupe d’individus armés a tenté d’attaquer le Commissariat de Police de District de Sollé aux environs de minuit. Aux tirs nourris des assaillants, les éléments de garde ont opposé une riposte tenace qui a mis en déroute les assaillants. En ces circonstances, le Directeur général de la Police nationale présente ses condoléances à la famille éplorée. Aussi, il salue la détermination des personnels du CPD/Sollé face à l’adversité. Pour terminer, le Directeur général de la Police nationale invite les populations en général, celles de la région du Nord en particulier, à une franche collaboration dans le cadre de la mission de ratissage en cours. A cet effet, les numéros verts suivants sont à leur disposition : le 16, le 17 et le 10 10 ».

Forum Armée 2018 de Russie: en déplacement à Moscou, le ministre Jean-Claude Bouda apprécie le matériel militaire russe

C’est le site Sputniknews qui nous l’apprend. Une délégation burkinabè conduite par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Claude Bouda, est en séjour en Russie dans le cadre du Forum Armée 2018, cette grand-messe de l’industrie militaro-technique. Le forum a lieu dans le parc Patriot, dans les environs de Moscou. Du 21 au 26 août, des représentants de plus de 100 Etats et de 1 500 entreprises du secteur de la défense exposent leurs dernières conceptions innovantes dans le domaine militaire. Le Burkina Faso entend diversifier sa coopération militaire avec la Russie. Un accord bilatéral a déjà été signé, cette semaine, dans ce sens. Cet accord intergouvernemental, prévoit un échange d'expériences en matière de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme entre Moscou et Ouagadougou. «C’est notre deuxième participation […] à ce forum parce nous avons des relations privilégiées avec la Fédération de Russie. Nous entretenons de très bonnes relations et nous voulons diversifier notre coopération sur le plan militaire et avoir une coopération dynamique et efficace avec l’armée russe», a indiqué Jean-Claude Bouda dont les propos ont été relayés par nos confrères. Pour le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, cet accord servira de base au développement des relations bilatérales dans le domaine de la défense. «Ceci permettra de commencer une réalisation pratique des axes les plus importants de la formation conjointe des troupes, d’échanger de l’expérience dans les domaines du maintien de la paix et de la lutte antiterroriste», a-t-il souligné. «Nous apprécions beaucoup le matériel russe, qui est un matériel robuste et de très bonne qualité», a conclu le ministre Bouda.

Attaque du poste de douanes de Batié : Jean de Dieu Bado sera inhumé aujourd’hui

Ceci est une information du Service d’information du Gouvernement : « Le préposé des douanes Jean de Dieu BADO, tombé lors de l’attaque du poste des douanes de Batié, sera inhumé le vendredi 24 août 2018, selon le programme ci-après : 12H30 : levée de corps à la morgue du centre hospitalier universitaire de Tengandogo, suivie de l'absoute à la chapelle du CHU de Tengandogo ; 14H00 : inhumation au cimetière municipal de Gounghin ».

Fonctionnement des établissements privés : un citoyen interpelle le MENA

Suite à un article paru dans notre rubrique « Pot-pourri » de l’édition du vendredi 10 au dimanche 12 août 2018, un citoyen a réagi : « Permettez-moi de vous présenter mes félicitations et encouragements pour vos multiples efforts depuis votre nomination. Cependant, il me plaît de poser une préoccupation sur l’application de la note de service n°2017 00524/MENA/SG/DEGP du 25 septembre 2017, portant régularisation et fermeture des établissements privés d’éducation et d’enseignement illégaux. Dans la rubrique « Pot-pourri » du quotidien « Le Pays » du vendredi 10 au dimanche 12 août 2018, on lit : « Contrôle des institutions privées d’enseignement supérieur : de nombreuses irrégularités relevées ». La volonté de rénovation du système éducatif y est. Pourtant, la mise en application de certaines directives louables et salutaires reste peu suivie ». Pour l’auteur de cet écrit, le MENA ne respecte pas les textes pris dans le cadre du fonctionnement des établissements d’enseignement privés.

SOS sang dans la tourmente

Ceci est une tribune signée de Georges Zida, directeur de l’Etendard Jaune, sur la situation qui prévaut à l’association SOS sang

« L’association dénommée SOS sang se meurt.

Parce que cinq (5) ballons d’oxygène sur les six (6) nécessaires à son maintien en vie, ont éclaté sans raison apparente.

Dans la réalité, il s’agit de six (6) sponsors dont cinq (5) ont pris la poudre d’escampette sans tambour ni trompette, laissant derrière eux un SOS sang exsangue.

Conséquences : les caisses de l’association caritative sont désespérément vides ; obligeant le premier responsable associatif à placer son véhicule personnel en location afin de subvenir aux besoins cruciaux de survie. Principalement, le payement des factures d’eau et d’électricité. Quant aux salaires du personnel et aux diverses factures, leur payement est conditionné au retour normal des choses.

Dans cette tourmente inattendue, il est plus que judicieux et sage de tirer la sonnette d’alarme à l’adresse de tous les réseaux sociaux, toutes les radios et tous les médias pour une campagne tous azimuts approfondie de sensibilisation ponctuée de chasse assidue aux bailleurs de fonds. Ceci, en vue d’une réanimation exponentielle de la banque de sang moribonde.

Dans cette optique, l’ONATEL et la Chambre de commerce ont déjà joué leur partition et s’y inscrivent de fait en figures de proue exemplaires.

Donnons notre sang donc à SOS sang. Il sauvera à coup sûr une ou des vies humaines. »

Classement des Instituts et Ecoles privées d’enseignement supérieur : le fondateur de l’IEI en colère

Dans le récent rapport produit par la Direction de l’Enseignement Supérieur (DGESup) et établissant notamment un déclassement des Instituts et Ecoles d’Enseignement Supérieur, l’Institut de l’Economie Internationale (IEI) occupe le 74e rang et est aligné dans la catégorie des établissements de « mauvaise qualité ». Le fondateur de cet institut, Ouédraogo Nosseyamba Benjamin, ne décolère pas après avoir pris connaissance de ce classement et ce, pour plusieurs raisons. Primo et selon lui, les critères de notation que lui ont soumis les agents de contrôle ne figurent pas dans les cahiers de charges qui régissent le fonctionnement des établissements. Il suspecte certaines personnes, au sein de la Direction générale de l’enseignement supérieur privé, d’abus d’autorité. Secundo, l’IEI, en 2017, avait été classé dans la catégorie des établissements de moyenne qualité. Il avait été invité à veiller : « à la formation uniquement dans les filières et niveaux pour lesquels » l’IEI avait une autorisation ; « à la régularisation du changement de site » ; à la signature des contrats avec les agents et à leur déclaration à la CNSS ; à l’augmentation du nombre d’enseignants permanents afin de tendre vers le seuil minimal ; à la présentation des diplômes de l’Institut à l’accréditation du CAMES ; au dépôt des rapports de début et de fin d’année dans les délais requis… Le fondateur de l’IEI explique avoir répondu à ces recommandations et se dit surpris de la régression de son établissement dans le classement actuel.

Lutte contre l’insécurité : le groupe musical LACREW veut jouer sa partition

C’est un évènement musical dont la date reste à préciser. Le groupe LACREW, à travers la conception « La Nostra Lotta », veut contribuer à la lutte contre l’insécurité au Burkina. L’idée est non seulement de mobiliser la population en soutien aux Forces de défense et de sécurité, mais aussi de favoriser le rapprochement entre les différentes corporations militaires, et entre elles et la population civile.