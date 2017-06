PREPARATION DES ELIMINATOIRES DU CHAN 2018 : Les poulains de Saboteur se mesurent aux Eperviers du Togo

Dans le cadre du match comptant pour les éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui doit les opposer aux Black Stars locaux du Ghana en août prochain, les Etalons locaux jouent une rencontre amicale face aux Eperviers locaux du Togo. Celle-ci est prévue ce dimanche 2 juillet au Stade du 4-Août à Ouagadougou. C’est dans ce sens que le sélectionneur national, Idrissa Traoré « Saboteur », a échangé avec la presse le mercredi 28 juin 2017, au siège de la Fédération burkinabè de football (FBF).

« Depuis un bon moment, nous nous préparons dans la perspective du match contre le Ghana entrant dans le cadre des éliminatoires du CHAN », a fait savoir à la presse, Idrissa Traoré dit Saboteur, sélectionneur national des Etalons locaux. C’était le 28 juin dernier, au siège de la Fédération burkinabè de football (FBF). Et de rappeler que ses poulains ont déjà joué des matchs amicaux contre le Bénin en aller et retour et récemment face au Chili, avec un groupe renforcé par des professionnels. C’est dans cette dynamique, dit-il, que son équipe affronte les Eperviers locaux le dimanche 2 juillet prochain, au Stade du 4-Août. Par rapport à cette formation togolaise, Saboteur indique l’avoir vu jouer lors du dernier tournoi de l’UEMOA, mais depuis lors, avoue-t-il, il n’en sait plus grand-chose, surtout qu’elle a changé d’entraîneur. Et comme c’est un match amical, il s’agira pour lui de revoir son groupe en situation de jeu, surtout qu’il y a des joueurs qui répondront aux abonnés absents dans son effectif. Il cite, entre autres, Aboubacar Sidiki Traoré du RCK qui dit avoir demandé son passeport pour un voyage en Algérie où il devrait en principe signer à l’USMA, tout comme Bassirou Compaoré qui, lui, doit se rendre au Maroc pour une visite médicale. Et Saboteur de relever que c’est aussi cela la difficulté d’entraîner une équipe nationale composée uniquement de joueurs évoluant dans le championnat, qui sont susceptibles de partir à tout moment pour une aventure professionnelle. Ce qui oblige à chaque fois de revoir la composition de son groupe, toute chose qui constitue un perpétuel recommencement.

Qu’à cela ne tienne, il fera avec ce qu’il a de meilleur sous la main. Une question est revenue sur le fait que des joueurs sont convoqués pendant que leurs clubs jouent des matchs importants en cette fin de saison. A ce sujet, Idrissa Traoré a indiqué que les clubs qui auront besoin de ceux-ci pour les rencontres de la 28e journée, ont la possibilité de les utiliser. C’est ce qui explique que les matchs du Championnat national de cette 28e journée ont tous été ramenés au 30 juin, afin qu’ils puissent jouer et retourner en équipe nationale. Sans vouloir trop juger l’état de forme de son équipe à l’heure actuelle, Saboteur se dit satisfait, mais là où il y a encore du travail, c’est sur le plan offensif, tout en indiquant que le match amical contre le Chili leur a donné beaucoup d’enseignements et que les joueurs ont aussi compris comment se passe le haut niveau. A la suite de ce match contre le Togo, Saboteur fait savoir que le groupe se rendra en Thaïlande et par la suite au Maroc pour des tournois, avant d’observer un temps de récupération et de s’engager dans la dernière ligne droite de la préparation du match contre le Ghana.

Antoine BATTIONO

LISTE DES ETALONS LOCAUX