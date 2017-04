PRESIDENCE DU FASO : Accueil solennel et honneurs militaires à Roch Marc Christian Kaboré en France 

Arrivé, le mercredi 12 avril 2017, à Paris pour une visite officielle, le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, a eu droit à un accueil officiel comme le veut la tradition républicaine française, le jeudi 13 avril 2017, à l’Hôtel national des Invalides. Le chef de l’Etat a été accueilli à l’Hôtel national des Invalides par le Ministre français de l’Aménagement du territoire, de la ruralité et des Collectivités territoriales, M. Jean-Michel Baylet et du Général Pierre Grego, adjoint du Gouverneur militaire de Paris (GMP). Avec ces deux hautes personnalités françaises à ses côtés, le Président, Roch Marc Christian Kaboré, a passé en revue les troupes composées de militaires des trois armées françaises (terre, mer et air) avant l’exécution des hymnes nationaux, le Ditaniyè et la Marseillaise, l’hymne national français. S’en est suivie la présentation des membres de la délégation burkinabè présents aux Invalides avant le défilé militaire exécuté par la Garde républicaine au son de la musique des troupes de la marine française. A la fin du défilé militaire, sous le commandement du patron de la Garde républicaine, celui-ci a rendu les honneurs militaires au Président du Faso, acte qui met fin à cette cérémonie solennelle. L’Hôtel national des Invalides est un site militaire, un lieu prestigieux de la République française où se déroule l’accueil officiel des chefs d’Etat étrangers avec tous les honneurs militaires dus à leur rang. Comme le veut la tradition républicaine française, l’accueil officiel d’un chef d’Etat étranger se fait par un «pied» politique, en l’occurrence un membre du gouvernement, avec à ses côtés, un « pied » militaire qui est un officier général de l’armée française. Le Général Pierre Grego, adjoint du Gouverneur militaire de Paris qui était avec le ministre Jean-Michel Baylet pour cette cérémonie s’est dit « très honoré d’accueillir le Président du Faso avec tous les honneurs militaires sous l’œil bienveillant du Roi Louis XIV et de Napoléon Bonaparte » dont la statue se trône au milieu de la cour d’honneur des Invalides.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso