PRESIDENTIELLE MALIENNE : Les spéculations vont bon train

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Mali continue de compiler les résultats de l’élection présidentielle du 29 juillet 2018. Elle a jusqu’au vendredi pour livrer les résultats provisoires. En attendant, les spéculations vont bon train dans les quartiers généraux (QG) de campagne des candidats. Après celui du chef de file de l’Opposition politique malienne, Soumaïla Cissé, nous nous sommes rendu au QG du président sortant et candidat à sa propre succession, Ibrahim Boubacar Keïta dit IBK. Même si son équipe se garde de donner des chiffres, elle se dit confiante pour la suite. Pour elle, il est possible qu’IBK remporte cette élection dès le premier tour.

Ibrahim Boubacar Keïta dit IBK, président sortant et candidat à sa propre succession, pourrait être réélu dès le premier tour, à l’issue de l’élection présidentielle du 29 juillet 2018. C’est, du moins, ce que pense son équipe de campagne. Nous avons effectué une visite au quartier général (QG) de l’équipe de campagne situé à quelques jets de pierre de l’hôtel Radisson Blue sis au quartier ACI 2000 dans la capitale malienne. Et c’est une équipe qui se dit déterminée à assurer la victoire à celui que certains Maliens appellent affectueusement « Bua », qui signifie en langue bambara le vieux. Là-bas, tout le monde table pour un «Tako kelen» qui signifie en bambara, une langue locale, gagner au premier tour. Pour cette équipe, il n’y a pas mieux que IBK qui a enregistré un bilan positif lors de son premier mandat en tant que président. «Je constate que son bilan est globalement positif, même si certains ont voulu le noircir à cause des questions de sécurité. Je rappelle que le Mali n’est pas le seul pays, dans le Sahel, qui subit des difficultés sur ce plan. Le bilan est positif parce que nous sommes venus trouver une maison Mali qui s’était effondrée.

On se garde de donner des chiffres

Tout est parti. L’Etat avait failli, le pays était occupé dans sa partie Nord, l’économie était en récession, les Maliens étaient désunis bref, il est venu trouver le pays dans une situation catastrophique. L’objectif de ce premier mandat qui se termine, était de rebâtir les fondamentaux de la maison Mali. C’est ce qui a été fait pendant les 5 ans », a indiqué Mamadou Camara, responsable du pool communication de la direction de campagne du candidat IBK. En plus des efforts consentis au cours de ces 5 dernières années pour redorer le blason de l’armée malienne, des actions ont été menées pour redresser l’économie malienne. A l’en croire, c’est grâce à ces résultats encourageants que les électeurs maliens ont choisi IBK. «Les résultats que nous avons de notre compilation interne, sont très favorables. Notre candidat est largement en tête. On se garde de donner des chiffres parce que la loi nous l’interdit. Mais, aujourd’hui, il est bien en tête au point qu’il y a une possibilité d’être réélu dès le premier tour. Même s’il ne l’était pas au premier tour, nous sommes convaincus de la victoire au 2e tour », a- t-il confié. A ceux qui soupçonnent le pouvoir d’avoir corrompu certains électeurs, ou de fraude électorale, il a indiqué que son parti a mené une campagne responsable et digne. « Nous n’avons pas été dans ces genres de pratiques. Lorsque vous êtes le parti au pouvoir, vous êtes toujours critiqué pour cela. Nous avons fait en sorte qu’il n’y ait pas ces genres de pratiques dans notre camp », a-t-il relevé. Qu’à cela ne tienne, il faut attendre la proclamation des résultats officiels dans les jours à venir. A partir de là, a-t-il poursuivi, l’opposition, comme tous les autres candidats, pourra effectuer des recours qu’elle jugera utiles auprès des juridictions compétentes, à savoir la Cour constitutionnelle. Notons que la Mission d’observation électorale de l’UE (MOE UE) a publié sa déclaration préliminaire le 31 juillet dernier, pour donner une première analyse du processus électoral. Cette déclaration est la synthèse des activités de la Mission sur l’ensemble du processus électoral depuis son arrivée, le 19 juin, y compris la journée du scrutin, le dépouillement des votes et la centralisation des résultats. La député européenne, Cécile Kyenge, chef de la MOE UE, a estimé que «bien que des incidents sécuritaires aient affecté le déroulement du scrutin dans une partie des bureaux de vote des régions du Centre et du Nord, le vote s’est déroulé dans le calme dans le reste du pays. Les procédures ont été globalement respectées, malgré des difficultés dans l’établissement des procès-verbaux». Ce fut l’occasion, pour elle, de renouveler sa demande adressée aux autorités de publier la liste complète et détaillée de l’ensemble des bureaux de vote où le vote n’a pas eu lieu, dans un souci de transparence et de préservation de l’intégrité du scrutin. «Les candidat sont invités à faire preuve de mesure en évitant d’annoncer leurs propres estimations avant publication des résultats provisoires par l’administration électorale, et à régler les contestations éventuelles de manière pacifique en privilégiant la seule voie des recours judiciaires », a conclu Cécile Kyenge. Un communiqué du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation a également démenti les résultats qui circulent sur les réseaux sociaux. Ce même communiqué a indiqué que l’équipe technique de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) est en train de travailler d’arrache-pied pour publier les résultats provisoires dans les délais prévus par la Constitution malienne.

Issa SIGUIRE envoyé spécial à Bamako au Mali

Mamadou Camara, responsable du pool communication de la direction de campagne et porte-parole du candidat IBK

«Le bilan de IBK est positif»

Propos recueillis par Issa SIGUIRE