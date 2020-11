Le concours des « Prix Galian » a été institué par le ministère en charge de l’Information et de la Communication. C’était en 1997. L’objectif est de promouvoir les différents corps de métiers de la presse écrite, audiovisuelle, en ligne, etc. La dernière édition, la 23e du genre, s’est déroulée le 23 octobre dernier. A cette occasion, le Super Galian, la récompense la plus convoitée, a été décroché par le journaliste-reporter du média en ligne, Lefaso.net, Tiga Cheick Sawadogo ; la première ayant été étrennée par le journaliste du pays, Dabadi Zoumbara. L’heureux élu de l’édition 2020 a eu l’inspiration d’aborder le thème de l’insécurité à Titao et à Djibo. Et en toute confraternité, nous lui réitérons nos félicitations pour la pertinence et la qualité de ses deux reportages. Ce préalable vaut son pesant d’or. Car, ces lignes ne visent pas à remettre en cause les prix décernés au cours de cette nuit. Loin s’en faut ! Elles ne sont pas non plus l’expression d’une frustration ou d’une quelconque jalousie. Loin de là. Le Pays ayant décroché le prix de la meilleure interview. Ces lignes ne sont donc pas celles d’un mauvais perdant. Elles visent, croyez-nous, à ajouter de « la terre à la terre » (pour reprendre l’image du poète, Pacéré Titenga), à l’organisation des « Prix Galian ». Mais que peut-on reprocher à cette institution ? Peut-on se demander. L’on peut, en guise de réponse, pointer du doigt la composition des jurys chargés d’apprécier les œuvres en compétition. En effet, on constate que dans les jurys, officient non seulement des journalistes en activité, mais aussi des journalistes qui sont en service dans des médias postulant aux « Prix Galian ». De ce fait, ils pourraient à la fois, peut-on dire, être juge et partie. Attention donc au conflit d’intérêts ! L’expression peut se définir, en effet, comme une situation où une personne ou plusieurs personnes sont au centre d’une prise de décision où leur objectivité et leur neutralité peuvent être remises en cause. C’est aussi simple que cela. Et c’est un réflexe humain. Un adage de chez nous ne dit-il pas que « quand on partage la viande, on ne se réserve pas les os » ?

Cette contribution est de bonne foi et a exclusivement pour ambition d’aider les prix Galian à grandir davantage

Même les docimologues et autres spécialistes des sciences de l’éducation, sont presqu’unanimes pour reconnaître qu’un évaluateur qui est dans cette situation, court le risque de voir son appréciation biaisée. Il est donc nécessaire, pour autant que l’on veuille sauvegarder l’esprit et la philosophie des Galian, de savoir créer une saine émulation entre les professionnels des médias et de la communication, de revoir la manière dont sont constitués les jurys chargés d’apprécier les œuvres des candidats aux prix Galian. Nous ne remettons pas ici en cause leurs compétences encore moins leur probité. Seulement, nous tenons à tirer la sonnette d’alarme. Car, au rythme où vont les choses, il y a de fortes chances que la compétition soit complètement dévoyée. Et ce serait un véritable gâchis tant les concours « Galian » suscitent un engouement depuis leur création en 1997. Pour éviter un tel scénario, l’on peut suggérer ceci : tous les jurys des « prix Galian » doivent être majoritairement des journalistes à la retraite. Et ce ne sont pas les journalistes de ce profil qui manquent au Burkina. Mieux, parmi ces hommes et femmes, il y a des personnes dont la compétence et la probité sont avérées aussi bien au Burkina qu’au- delà. De grâce, il faut les impliquer. A cette catégorie de personnes, l’on peut associer les universitaires et les chercheurs. Comme ces personnes ne sont pas liées à des médias en particulier, elles sont moins exposées au risque de succomber à la tentation du conflit d’intérêts. Sous d’autres cieux, ce format a été retenu à la grande satisfaction de tous. A l’exception de la presse en ligne où l’on n’a pas, pour le moment, de journalistes à la retraite pour constituer un jury pour apprécier les productions, tous les autres genres journalistiques peuvent être couverts sans difficulté majeure. Mais, de fait de problème ne se pose pas dans l’absolu car le contenu de la presse en ligne est constitué des mêmes thématiques que celui des autres médias (reportages, interview). En tout cas, ce n’est pas la ressource humaine de qualité qui fera défaut. En tout état de cause, il s’agit de faire en sorte que les prix « Galian » puissent toujours résister à l’usure du temps.

SIDZABDA