PROBLEME DE PARCELLES A OUAGADOUGOU : Des associations de promotion du droit au logement crient au pillage

Elles forment une coalition de 6 associations menant une lutte commune contre le pillage des parcelles par certaines structures et certains individus au détriment des populations. Elles, ce sont les associations de promotion du droit au logement de Balkuy au secteur 49 dans l’arrondissement 11 de Ouagadougou. Elles l’ont fait savoir au cours d’une conférence de presse qu’elles ont organisée le 12 avril 2017 au siège de l’Alliance pour le bien-être des habitants du Burkina (ABHAB), à Ouagadougou.

Dire non au pillage des parcelles et dénoncer l’accaparement des terres par certains opérateurs immobiliers au détriment des populations vulnérables sans toit. C’est l’objectif de la conférence de presse tenue le 12 avril dernier à Ouagadougou, par les associations de promotion du droit au logement de Balkuy. Selon ces dernières, la suspension des opérations de lotissement est en passe d’être levée, et déjà, ils assistent à l’émergence des opérateurs immobiliers qui veulent s’accaparer à tout prix des terres. Et ce, avec la bénédiction tacite disent-elles du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba qui, selon elles, se plaît à vanter la réalisation de logements sociaux. « La réalisation des milliers de logements sociaux que clame le Premier ministre Paul Kaba Thiéba est une trouvaille de nos autorités pour spolier nos pauvres paysans de leurs terres et créer de nouveaux riches à travers lesquels ils vont s’enrichir avant de s’en aller. Combien de Burkinabè ont un revenu mensuel à même de supporter le payement mensuel de ce crédit immobilier ? », s’est interrogé le président de l’ABHAB, Mohamadi Zoungrana. Or, a-t-il signifié, c’est depuis l’année 2004 que le problème de parcelles et de lotissement se pose dans cet arrondissement. Et, à en croire celui-ci, après plusieurs rencontres avec les autorités administratives et surtout celles en charge de la question de l’habitat, des solutions n’ont pas été trouvées. Mais tout compte fait, ils continueront la lutte. Le président a, en effet, souligné que le 15 mars dernier, des associations ont tenu une rencontre avec les autorités en question sur la reprise des opérations de lotissements qui, selon ces autorités, seront pilotées par un comité interministériel. Mais lors de cet entretien, a-t-il poursuivi, ils ont souhaité qu’il y ait un délégué des associations par arrondissement, pour faire parti de la commission de lotissement afin de voir clair dans cette histoire de lotissement. « Si lotissement il va y avoir, il faut repenser la commission et le mode de représentation des OSC en son sein pour assurer la transparence dans les opérations. Nous ne sommes pas contre les opérateurs immobiliers, mais nous attendons du gouvernement que le passif sur le lotissement en cours soit vidé avant que ces opérateurs ne disposent des espaces restants pour leurs affaires », a-t-il souhaité.

Valérie TIANHOUN