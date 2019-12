PROCES DE CHARLES BLE GOUDE EN RCI

Il n’en a pas encore fini avec ses ennuis judiciaires. Bien au contraire, il est toujours au creux de la vague. En effet, élargi par la Cour pénale internationale (CPI) dans l’attente d’un éventuel procès, Charles Blé Goudé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, doit désormais répondre devant la Justice ivoirienne. Il est poursuivi pour « viol, tortures et meurtres » pendant la grave crise post-électorale de 2010-2011 qui aura coûté la vie à près de 3000 personnes en Côte d’Ivoire. Un prévenu ne pouvant pas être jugé deux fois pour les mêmes raisons, la Justice ivoirienne a dû requalifier les faits ; elle qui, au départ, accusait l’ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo de « crimes contre les populations civiles et prisonniers de guerre ». Une requalification qui n’a pas été du goût de la défense qui a d’ailleurs décidé de boycotter l’ouverture du procès de son client actuellement en liberté conditionnelle à La Haye. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec ce procès, le pouvoir ivoirien est en train d’apporter de l’eau au moulin de tous ceux qui soutiennent la thèse d’un acharnement contre Blé Goudé visant à le détruire politiquement. Car, tant qu’à faire, pourquoi avoir choisi d’envoyer Charles Blé Goudé et son mentor à la CPI si la Justice ivoirienne était capable de les juger sur place ? Tout se passe comme si la décision des juges de la CPI, avait retourné une partie de l’opinion en faveur de Blé Goudé et Laurent Gbagbo et que insatisfaites, les autorités ivoiriennes ont décidé de chercher des noises à ces hommes politiques qu’elles présentent comme étant les ennemis de la République. Surtout que se profile à l’horizon la présidentielle de 2020.

Donner plus de chances au processus de réconciliation nationale

Dans ces conditions, il y a de fortes chances que Charles Blé Goudé soit alpagué. Et si tel était le cas, il faut souhaiter qu’il bénéficie d’un procès équitable. Car, après tout, trop de vies ont été fauchées dans cette tragédie et il faut penser aux parents des victimes toujours assoiffées de vérité. La justice d’accord, mais aux règlements de comptes. Mais quid du processus de réconciliation nationale déjà en panne, qui pourrait en prendre davantage un coup, tant ce procès qui vient d’être reporté, pourrait contribuer à renforcer les clivages et les ressentiments des uns envers les autres ? Ce qui serait regrettable pour un pays comme la Côte d’Ivoire où la moindre flamme peut subitement se transformer en brasier aux conséquences incalculables. Or, aujourd’hui, le pays de feu Félix Houphouët Boigny n’a pas besoin de cela. Il veut voir ses fils et filles unis, marchant main dans la main, et aspirant à un mieux-être. Cela dit, Gbagbo et Blé Goudé ayant déjà payé pour les faits qui leur sont repprochés pour avoir passé près de huit ans dans les geôles de la CPI, le pouvoir d’Alassane Dramane Ouattara devrait en tenir compte afin de donner plus de chances au processus de réconciliation nationale en cours.

Boundi OUOBA