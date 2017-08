PROGRAMME D’URGENCE POUR LE SAHEL BURKINABE : 455 milliards de F CFA à investir pour une durée de trois ans

Le Programme d’urgence pour le Sahel du Burkina Faso (PUS-BF) a été officiellement lancé le 4 août 2017 à Tongomaël, localité située à une trentaine de kilomètres de Djibo, dans la région du Sahel. A l’occasion, des vivres, des chèques, du matériel de sécurité, des registres d’état civil ont été, entre autres, symboliquement remis aux populations et aux Forces de défense et de sécurité. D’un coût global de 455,34 milliards de F CFA pour une durée de 3 ans, ce programme vise à améliorer les conditions de vie des populations de cette partie du Burkina. La sécurité, le secteur privé, l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau potable seront financés dans le cadre de ce programme. C’était en présence d’une délégation du gouvernement conduite par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba.

455,34 milliards de F CFA ! C’est le montant des investissements qui seront réalisés de 2017 à 2020 dans la région du Sahel du Burkina, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’urgence pour le Sahel du Burkina Faso (PUS-BF) 2017-2020. La cérémonie de lancement dudit programme est intervenue le 4 août dernier à Tongomaël. Pour l’occasion, femmes, enfants, jeunes et personnes du 3e âge étaient mobilisés pour apporter leur soutien au programme. Personne, apparemment, n’a voulu se faire conter l’événement. C’est Sadou Issa Tamboura, maire de la commune de Tongomaël, qui fut chargé de traduire au gouvernement burkinabè les remerciements de la population. « Le Programme d’urgence pour le Sahel montre que le gouvernement burkinabè prend en compte les préoccupations du Sahel. Cela constitue un espoir pour le développement local et permettra de lutter contre la pauvreté », s’est-il réjoui. « Nous, les femmes de la province, nous sommes satisfaites de ce programme. Nous attendons du gouvernement la réalisation effective de tout ce qui est prévu dans ce programme. Nous souhaitons bon vent à ce programme », a repris Afsatou Hamidou, coordonnatrice provinciale des femmes du Soum, après la cérémonie officielle. Pour elle, la société civile doit ouvrir l’œil et le bon sur le programme, pour une mise en œuvre effective des investissements prévus.

« L’enjeu de l’insécurité n’est pas un problème des seuls pays de la sous- région »

Paul Kaba Thiéba, Premier ministre, et Metsi Makhetha, coordonnatrice du système des Nations unies au Burkina, ont, tour à tour, expliqué le bien-fondé du programme. Pour Paul Kaba Thiéba, le PUS s’intègre dans la politique de promotion des pôles de croissance, dont l’ambition est de concentrer les investissements publics et privés massifs sur quelques points géographiques et quelques secteurs d’activités, pour un développement intégré et durable du Burkina Faso. Le programme prévoit également, a-t-il poursuivi, la construction d’écoles, de collèges et lycées, la construction et l’équipement de centres de santé, la formation des jeunes, la réalisation de barrages, la réalisation de forages, l’acquisition de matériels de sécurité. Toute chose qui permettra, selon lui, d’améliorer l’accès aux services sociaux de base et d’accroître la résilience des populations, de renforcer la sécurité des populations, d’améliorer la gouvernance administrative et locale. C’est pourquoi Paul Kaba Thiéba a invité la population du Sahel, particulièrement la jeunesse, à avoir foi en l’avenir et à se départir de l’extrémisme, de la violence et du banditisme.

Tout comme lui, la coordonnatrice du système des Nations unies au Burkina, Metsi Makhetha, porte-parole des Partenaires techniques et financiers, s’est félicitée de la mise en place du PUS qui est, à son avis, une judicieuse initiative. Elle a également saisi l’occasion pour justifier les raisons qui ont motivé le soutien des partenaires techniques et financiers au programme. « L’enjeu de l’insécurité n’est pas un problème des seuls pays de la sous-région, mais constitue plutôt une menace pour la paix dans le monde et nécessite de ce fait la conjugaison des efforts de tous », a-t-elle dit.

Issa SIGUIRE

Quelques réalisations prévues dans le PUS

- Construction et réhabilitation d’écoles, de lycées et collèges

- Viabilisation du site du Centre universitaire polytechnique (CUP) de Dori

- Construction et équipement de centres de santé

- Normalisation et équipement d’ambulances

- Réalisation/réhabilitation de forages

- Réalisation de latrines

- Aménagement des voiries et réhabilitation de pistes rurales

- Construction de centrales solaires

- Installation d’une station satellitaire terrienne 03B à Dori pour l’amélioration de la connectivité dans le cadre du projet d’appui au développement des TIC (BKF/021)

- Formation des jeunes et des femmes dans la gestion de micro-entreprises

- Octroi de crédits pour le financement des micro-entreprises

- Recrutement et formation des jeunes à la conduite d’engins lourds des mines et des BTP

- Construction d’abattoirs et de parcs de vaccination

- Construction/réhabilitation de barrages

- Réalisation de magasins de stockage

- Construction/réhabilitation des bureaux de préfectures

- Construction/réhabilitation des résidences des préfets, SG de province

- Dotation des chefs de circonscriptions administratives en kits informatiques

- Acquisition et dotation des chefs de circonscriptions en matériel roulant 4 roues et 2 roues

- Acquisition de mobiliers de bureau pour les services d’état civil et les TD

- Construction de bâtiments au profit de la Police nationale et de la Gendarmerie

- Acquisition de matériels roulants et informatiques

- Acquisition de matériels spécifiques de sécurité.

Sources : Dossier de presse