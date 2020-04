PUBLICATIONS D’IMAGES PORNOGRAPHIQUES SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux, parlons-en ! Personne, en effet, ne peut contester leur importance en ce sens qu’en plus de permettre aux uns et aux autres de s’informer en temps réel, ils contribuent aussi à l’éveil des consciences des citoyens. La preuve en est que durant cette période de pandémie du coronavirus, les réseaux sociaux restent des canaux importants dans la sensibilisation des populations. Voyez-vous ? C’est dire à quel point les réseaux sociaux ont leur place dans notre monde moderne que l’on appelle en gros français « village planétaire ». Seulement, ce que je déplore, c’est l’utilisation que certains font de ces outils de communication. C’est le cas par exemple, de ces individus qui, on ne sait pour quelle raison, prennent du plaisir à publier des images pornographiques sur la toile. Certains vont jusqu’à filmer leurs propres ébats sexuels qu’ils publient sur les réseaux sociaux. C’est le cas de cette vidéo devenue virale que les gens se partagent sur la toile avec à la clé ce bout de phrase, plein d’ironie : « Je suis à la Patte d’oie ». Franchement, chers amis, laissez-moi vous dire que notre monde va à la dérive avec précipitation. Car, je fais le triste constat que ce qui était un tabou hier, ne l’est plus aujourd’hui au point que les gens ne se fixent plus aucune limite. Ils se croient tout permis. C’est en cela que j’ai bien apprécié la sortie du procureur du Faso qui demande à la gendarmerie et à la police nationale, de procéder à l’arrestation des auteurs d’images pornographiques sur les réseaux sociaux. Cela n’avait que trop tardé.

Il faut que les uns et les autres sachent qu’en République, il y a toujours des limites à ne pas franchir

Je souhaite que tous ceux qui se sont rendus coupables de cette légèreté soient identifiés et châtiés à la hauteur de leur forfait. Cela, à mon avis, pourrait servir de leçon à tous les apprentis sorciers tapis dans l’ombre et qui pensent que les réseaux sociaux constituent une zone de non-droit qui échappe à toute réglementation. Il faut sévir pour l’exemple. Cela d’autant qu’en plus de la publication d’images pornographiques, on voit des gens qui profitent des réseaux sociaux pour régler leurs comptes à d’autres personnes en procédant à un lynchage en règle. Voyez-vous ? Il nous faut revoir notre copie. N’oublions surtout pas que nos enfants aussi lisent et regardent les réseaux sociaux et qu’ils peuvent s’en trouver complètement perdus. En tout cas, j’invite personnellement le procureur de Faso à aller jusqu’au bout de sa logique afin que le droit soit dit dans toute sa rigueur. C’est à ce prix que l’on peut espérer aller vers une humanisation des réseaux sociaux dans notre pays. Pour ma part, je pense qu’en plus des auteurs de publications d’images répréhensibles, il faut y ajouter leurs complices. Car, il faut que les uns et les autres sachent qu’en République, il y a toujours des limites à ne pas franchir. Ne dit-on d’ailleurs pas que la liberté des uns s’arrête toujours là où commerce celle des autres? Et c’est peu dire. En tout cas, il y a des moments où je me demande si certains d’entre vous qui se croient lucides, ne sont pas plus fous que moi qui, en dépit de ma situation, connais ce qu’est la décence. Si j’allais être provocateur, je dirais que beaucoup d’entre vous sont, en réalité, des fous qui s’ignorent. Ce n’est pas moi qui le dis. Les faits parlent d’eux-mêmes.

« Le Fou »