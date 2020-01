QUESTION A QUI DE DROIT

Pourquoi la commune de Logobou qui est la plus grande en terme de superficie de la province de la Tapoa et qui partage une grande frontière avec le Bénin, ne dispose-t-elle ni de commissariat de police ni de poste de gendarmerie ? J’en suis préoccupé au regard du contexte sécuritaire délétère qui est le nôtre. Surtout quand je sais que pas plus tard que la semaine dernière, des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans ladite commune où ils ont incendié la mairie, un campement et une école

.

Un citoyen burkinabè