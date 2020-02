Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi les cantines dans les établissements scolaires tardent-elle à ouvrir ? Je me pose la question parce que le constat, d’année en année, est le même. Tant et si bien que des cantines n’ouvrent pas leurs portes à la fin du second trimestre de l’année scolaire. Qu’est ce qui est à l’origine de ces retards. Je souhaite que le ministre ère en charge de l’éducation éclaire ma lanterne.

Un enseignant