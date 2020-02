QUESTION A QUI DE DROIT

J’ai entendu dire que les autorités veulent délocaliser l’usine de production du phosphate à Koupèla. Je ne sais pas à quoi répond ce projet. Mais, je me pose personnellement une question. Que deviendront les emplois directs et indirects que l’usine en question a créés sur place à Kotchari dans la province de la Tapoa, où se trouve le gisement de phosphate ? Je souhaite que l’on me réponde, tant le projet, il faut le dire, fait des gorges chaudes. Surtout que dans le cas d’espèce, on quitte complètement une région pour une autre, en l’occurrence l’Est pour le Centre-Est. En tout cas, en l’absence de toute communication officielle, certains y voient une forme d’injustice.

Un fils de la région de l’Est