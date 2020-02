QUESTION A QUI DE DROIT

Je me rappelle qu’en 2016, le gouvernement, à travers le ministère chargé du Transport, avait interdit l’utilisation du gaz butane comme carburant par les taximen. Un moratoire avait même été donné aux conducteurs de taxis. Mais plus de quatre ans après, on sent que la mesure n’est pas respectée. Pourquoi ? Qu’est-ce-qui se passe ? Pourquoi prendre des mesures qui ne sont pas suivies d’effets ? Je veux que l’on éclaire ma lanterne.

Un citoyen burkinabè