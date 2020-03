QUESTION A QUI DE DROIT

Il y a quelques mois de cela, le ministre du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat (MCIA), à travers un communiqué rendu public, interdisait la vente et la consommation des boissons frelatées sur toute l’étendue du territoire national. Mais je fais le constat qu’il n’en est rien sur le terrain puisque les boissons spiritueuses, on en trouve partout au Burkina. Alors, pourquoi prendre des mesures quand on sait que l’on ne peut pas veiller à leur mise en œuvre ? Je souhaite que l’on me dise ce qui se passe.

Un citoyen burkinabè