QUESTION A QUI DE DROIT

Il y a quelques chose que je ne comprends pas et je souhaite que les uns et les autres éclairent ma lanterne. Pourquoi certains documents administratifs qui devraient être frappés du sceau de la confidentialité, se retrouvent-ils sur la place publique ? Est-ce à dire que l’Administration publique n’a plus de secret. Je me pose toutes ces questions parce que j’ai vu que très récemment, le plan de riposte révisé contre le Covid-19 qui était d’abord tenu secret, s’est retrouvé, on ne sait par quelle magie, sur les réseaux sociaux. Voyez-vous ? J’avoue qu’à l’allure où vont les choses, j’ai de sérieuses appréhensions. Car, tout se passe comme si l’on avait affaire à une Administration déloyale.

Un agent public