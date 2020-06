Entre la Maison de la Femme et l’ancien maquis appelé TV5, se trouve une cuvette qui jouxte le boulevard des Tensoaba connu sous le nom de circulaire. Toutefois, les questions que les uns et les autres se posent sont les suivantes : A quoi sert cette cuvette en pleine ville ? Et pourquoi n’y a-t-on pas installé de garde-fous quand on sait que le pire est vite arrivé si un usager de la circulation tombe ?

Un riverain