QUESTION A QUI DE DROIT  

Le 8 juillet dernier, devrait se tenir une assemblée générale du Mouvement « Action Concorde », à la Maison du peuple, en vue d’appeler au retour de tous les exilés politiques. A ce qu’on dit, la manifestation avait été autorisée par l’autorité municipale. Et les dispositions, de ce qui me revient, avaient été prises pour la sécurisation des lieux. Alors question : qui a finalement interdit la marche en question ? Pourquoi, dans un Etat de droit, empêcher une manif qui, qui plus est, était autorisée ? Je souhaite que l’on éclaire ma lanterne.

Un acteur de la société civile