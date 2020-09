QUESTION A QUI DE DROIT  

Que deviennent les recommandations du Forum national sur la sécurité, tenu du 24 au 26 octobre 2017 à Ouagadougou ? Cette question, plus d’un se la pose, d’autant qu’on a l’impression qu’elles n’ont servi à rien. Je le dis parce que je me rappelle que l’une de ces recommandations portait sur la mise en place de mécanismes de protection des fonctionnaires et des élus locaux dans les zones à forts défis sécuritaires. Ce qui est très loin d’être le cas ; en témoignent les assassinats en série d’élus locaux et de leaders religieux. Alors, qu’est-ce qui se passe ?

Un participant au Forum national sur la sécurité