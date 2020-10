Annoncé tambour battant, le projet de bail locatif avait réjoui plus d’un Ouagalais parce qu’il devait permettre de recadrer les prix des loyers dans la capitale burkinabè, dont l’envolée donne des insomnies à plus d’un citoyen. Mais depuis plus de cinq ans, c’est le silence radio. Que devient donc ce projet de bail locatif ?

Un citoyen