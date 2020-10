QUESTION A QUI DE DROIT  

En fin de semaine dernière, grande était ma satisfaction quand j’ai entendu dire que l’opposant malien, Soumaïla Cissé, enlevé en mars dernier, a été libéré en compagnie de la Française, Sophie Pétronin et de deux Italiens. Du même coup, je me suis posé plusieurs questions : Et Dr Elliot, enlevé il y a de cela près de quatre ans ? Que devient-il ? Y a t-il des négociations en cours pour obtenir sa libération ? En tout cas, je me suis dit que ce qui vient de se passer au Mali, doit constituer un déclic afin d’obtenir la libération de Dr Elliot.

Un citoyen burkinabè