RECONCILIATION NATIONALE : La CODER demande l’implication du CFOP

Une délégation de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER) conduite par son président Me Gilbert Noël Ouédraogo, était chez le Chef de file de l’opposition (CFOP), Zéphirin Diabré. Une rencontre qui s’est déroulée le lundi 3 avril 2017, au siège du CFOP.

« Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au Chef de file de l’opposition et également présenter la CODER, ses objectifs, sa plateforme tout en lui demandant de s’impliquer pour que la réconciliation nationale soit une réalité dans notre pays », a déclaré Me Gilbert Ouédraogo, président de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER). C’était à la sortie de l’audience accordée par le Chef de file de l’opposition (CFOP), Zéphirin Diabré, le 3 avril dernier à une délégation de la CODER qu’il conduisait. Ce fut l’occasion pour la CODER d’évoquer les principes sur lesquels elle se bat pour que la réconciliation puisse se faire dans le respect de la Justice. Une justice, relève Me Gilbert Ouédraogo, impartiale, équitable et qui est la même pour tous. La relance économique, la remise de la nation au travail et la démocratie étaient aussi au menu des préoccupations de la CODER pour qui, il faut éviter l’exclusion. Le premier responsable de la CODER a rappelé que des partis de sa coalition sont membres du cadre de concertation du CFOP. Donc, tout naturellement, la CODER, dit-il, est solidaire des actions de celui-ci. Ajoutant que les membres de la CODER sont également de l’opposition et entendent y rester pleinement.

Tout en remerciant la délégation de la CODER pour cette marque de considération, Zéphirin Diabré, le Chef de file de l’opposition, a indiqué que ses hôtes d’une matinée ont souhaité que les différentes préoccupations soient désormais portées par l’ensemble de l’opposition, avec le CFOP en tête. C’est une responsabilité que Zéphirin Diabré se dit prêt à assumer, puisque la réconciliation nationale est une question qui touche à la vie de la nation. Et sa contribution, il souhaite l’apporter avec l’appui de l’ensemble de l’opposition, tout en interpellant les plus hautes autorités du pays à avoir une attention des plus urgentes sur cette question. Pour le CFOP, il s’agit aussi de souligner à l’endroit des militants et de l’ensemble de la population, que c’est une démarche emprunte de sincérité et quand on dit réconciliation nationale, ce n’est pas le fait que des politiciens s’entendent pour faire des « deals ». Pour Zéphirin Diabré, ce sont les Burkinabè qui vont acter cette réconciliation, en faisant en sorte que la nation se retrouve dans des conditions plus idoines pour que son développement aille de l’avant.

Antoine BATTIONO