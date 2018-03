REFONTE DE LA GRILLE SALARIALE DES AGENTS PUBLICS : Les amendements des Forces vives attendus dans trois semaines

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a présidé l’ouverture de la conférence des Forces vives de la Nation sur les conditions de rémunération des agents de l’Etat, hier 28 février 2018 à Ouagadougou, en présence de l’ensemble des acteurs de la vie soicio-politico-culturelle du pays. A l’occasion, un exemplaire du document de travail a été remis aux représentants des Forces vives pour amendement.

La réflexion sera axée sur la pérennité de la Fonction publique burkinabè, dans le cadre de la conférence des Forces vives, selon le Premier ministre qui a rappelé l’adresse du président du Faso à la Nation en fin décembre, où celui-ci annonçait la refonte du système de rémunération au Burkina. A l’entendre, la Fonction publique emploie de plus en plus de salariés, et l’évolution de la masse salariale doit être compatible avec les équilibres macro-économiques du pays. Et la réalité, d’après Paul Kaba Thiéba, est que les grandes variables macroéconomiques sont en déséquilibre, dans le contexte actuel du pays, avec l’évolution de la masse salariale qui a pris un certain tournant depuis des années. Comment contenir l’évolution de cette masse salariale pour pérenniser notre modèle de Fonction publique ? Tel est l’enjeu de la conférence des Forces vives, d’après le Premier ministre. Un enjeu national, patriotique, à son avis, parce que, dit-il, « nous sommes tous attachés à la Fonction publique qui garantit l’accès de tous, en toute égalité, aux biens et services publics de qualité ». D’où la nécessité de tout faire pour assurer la pérennité de ladite Fonction, assurer la soutenabilité des finances publiques et réaliser les investissements prévus dans le PNDES. Tous ces aspects et interrogations seront mis à discussion dans le cadre des travaux, selon les confidences du chef du gouvernement. Et d’indiquer que la méthodologie de travail proposée par le gouvernement procède du consensus, une approche participative, de sorte à recueillir les avis et propositions de toutes les parties prenantes à cette conférence nationale sur la refonte du système de rémunération. Pour ce faire, un document de 27 pages faisant le diagnostic de la situation des agents publics, mettant en évidence l’évolution de la masse salariale et son impact sur la viabilité des cadres macroéconomiques du pays, sur la capacité du gouvernement à financer le PNDES, a été remis aux représentants des différentes composantes des Forces vives, à l’effet de l’examiner, de l’amender dans les 3 semaines qui suivent, avec des propositions qui traduisent la volonté des différentes catégories de travailleurs. Il faut parvenir à mettre le pays sur un sentier de croissance forte, durable et incluse, sur le sentier de l’émergence, selon Paul Kaba Thiéba pour qui toute autre considération paraît secondaire. Il ne devrait pas y avoir, de son point de vue, de divergences sur l’impératif de la pérennisation de la Fonction publique à travers la refonte du système de rémunération. Le tout étant de sortir le pays de la pauvreté. A côté des agents publics, l’on a les travailleurs du privé qui, eux, constituent un autre monde. Un chef d’entreprise qui signe à répétition des contrats de travail à durée déterminée, parce que le Code du travail le permettrait, quelle réaction cela inspire-t-il chez le Premier ministre ? En réponse, Paul Kaba Thiéba a botté en touche, arguant qu’il est question aujourd’hui des agents publics.

Lonsani SANOGO