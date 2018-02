REFONTE DE LA GRILLE SALARIALE : Les travaux commencent le 28 février prochain

Le Chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, a rencontré une délégation de l’Union d’action syndicale (UAS) le 23 février 2018, à la Primature, dans le cadre de la rencontre projetée par le président du Faso avec les acteurs nationaux sur un système de rémunération cohérent, équitable et juste. C’est pour annoncer l’opérationnalisation de cet engagement présidentiel que Paul Kaba Thiéba a pris langue avec les syndicalistes.

Le Pr Séni Ouédraogo, patron du ministère de la Fonction publique, a confié à la sortie de la rencontre que le Premier ministre a déroulé les principes et les valeurs qui vont conduire le processus des négociations autour du système de rémunération, à savoir la transparence, l’équité, la recherche de la justice et de la cohérence. Une sorte de conférence nationale pourrait réunir les différents acteurs syndicaux et autres, à partir du 28 février prochain dans cette perspective, selon Séni Ouédraogo, ministre en charge de la Fonction publique, en vue de faire un diagnostic du système de rémunération au Burkina Faso. Il a confié que chaque groupe d’acteurs disposera d’un minimum de 3 semaines pour élaborer et présenter des propositions à cet effet. Chacune des composantes de la société viendra avec ses solutions pour la résolution des difficultés constatées dans le système de rémunération. Après les amendements des parties prenantes, une conférence générale de 3 jours sera organisée courant mars 2018, pour discuter des propositions faites par les différentes composantes, à l’entendre. Pour Blaise Augustin Hien, porte-parole de l’UAS, cette rencontre se situe dans la suite de l’adresse que le président du Faso a faite à la Nation lors de ses vœux de nouvel an en fin décembre 2017, notamment au sujet de la rémunération des agents de la Fonction publique. A l’entendre, l’Exécutif a voulu privilégier le mouvement syndical en lui donnant la primeur de l’information sur le processus qui va être engagé autour de ce débat qui va être national, à son avis, avec au centre, les travailleurs et le gouvernement. D’autres forces vives de la Nation seront associées à ce dialogue, pour échanger sur la base d’un document qui fera le diagnostic global de la situation. Un autre document donnera des pistes de solutions aux problèmes soulevés, de son point de vue. Les syndicalistes iront se concerter et analyser ce qui a été annoncé à la rencontre avec le Premier ministre, pour ensuite donner un avis général du syndicat sur la question. Blaise Hien a rappelé l’engagement du gouvernement sur certains chapitres, notamment la rencontre « gouvernement-syndicats » dont il s’interroge sur la date de la prochaine tenue.

Lonsani SANOGO