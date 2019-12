REFORME DU FRANC CFA 

Fini le Franc CFA ! Bienvenue à l’ECO en 2020 ! C’est la grande décision de réforme du Franc CFA en Afrique de l’Ouest, rendue publique le week-end dernier, au lendemain du sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et dont l’annonce avait au préalable été faite par le président français, Emmanuel Macron, et son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, au détour d’une visite du locataire du palais de l’Elysée à Abidjan. Mais si le sort du Franc CFA semble définitivement scellé et que son avenir se dessine désormais en pointillés dans la zone UEMOA (Union économique et monétaire Ouest-africaine), beaucoup d’interrogations subsistent encore quant à la date et aux conditions de sa disparition totale. Ainsi, si certains continuent de se demander en contrepartie de quoi la France se porte garante de la nouvelle monnaie si la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest) n’a plus l’obligation de déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France, d’autres s’interrogent plutôt sur la date de mise en circulation des premiers billets de la nouvelle monnaie : l’ECO.

Dans la pratique, il faudra encore du temps avant que l’on ne commence à palper les nouveaux billets

Cette question est d’autant plus importante que beaucoup de citoyens lambda semblent voir dans l’entrée en vigueur de la nouvelle monnaie, fixée en 2020, la circulation immédiate des nouveaux billets. Or, tout porte à croire que dans la pratique, il faudra encore du temps avant que l’on ne commence à palper les nouveaux billets. C’est pourquoi un travail d’information et de sensibilisation s’impose, pour permettre au public de bien prendre en marche le train de ce changement monétaire majeur qui va immanquablement impacter la vie des populations. Dans quel sens ? Bien malin qui saurait le dire. Bien malin aussi qui saurait dire l’accueil qui sera réservé à ce nouveau bébé dont on ne connaît pas encore le visage, mais dont la seule annonce de la naissance prochaine enthousiasme déjà les détracteurs du Franc CFA. Il faut seulement espérer que le fruit tienne la promesse des fleurs et que l’ECO séduise, dans la forme comme dans le fond, les populations locales et d’ailleurs qui sont appelées à s’en servir. Au-delà, il faut espérer que la nouvelle monnaie contribue à booster véritablement les économies africaines en général et celles des pays de la sous-région en particulier, déjà à la peine en raison de leur faible compétitivité sur le marché mondial. En tout cas, à l’étape actuelle, l’on se refuserait à croire que ce changement de monnaie soit un simple effet d’annonce encore moins une annonce qui restera sans effet. D’autant que derrière la concrétisation de cette réforme qui est maintenant en train de prendre forme, se trouve une opinion africaine très critique, qui ne se fera sans doute pas prier pour remettre une couche de pression sur ses dirigeants politiques, si le processus venait à montrer des signes de cahotement ou à connaître des difficultés d’opérationnalisation.

Il est important que ce passage du CFA à l’ECO ne soit pas vécu par les populations comme un traumatisme

C’est dire si dans cette volonté « d’affranchissement monétaire» réclamé par une certaine opinion de plus en plus forte en Afrique, les pays de la sous-région sont bien partis pour ne pas revenir en arrière. Mais, il est aussi important que ce passage du CFA à l’ECO ne soit pas vécu par les populations comme un traumatisme. C’est pourquoi, en même temps que le travail des experts se poursuit sur le terrain, il est aussi nécessaire d’informer et de sensibiliser les populations sur le chronogramme et les modalités pratiques de mise en circulation de la nouvelle monnaie. Car, on a déjà vu, de par le passé, des citoyens, en ville comme en campagne, se retrouver avec de colossales sommes d’argent devenues du jour au lendemain sans valeur, après la clôture de l’opération de retrait et d’échange des vieilles coupures du même CFA. En tout état de cause, maintenant que le processus est engagé et paraît pour le moins irréversible, il est impératif de travailler à ce que les populations puissent tirer le meilleur parti et le meilleur profit de ce changement de monnaie pour mieux l’adopter et s’y identifier . Autrement, si au lendemain de la mise en circulation de l’ECO, les populations devaient se désillusionner au point de se montrer nostalgiques du CFA, l’on serait amené à se demander à quoi aurait finalement servi toute cette débauche d’énergie, en temps et en moyens matériels et humains. A tout le moins, cela pourrait apporter de l’eau au moulin de tous ces sceptiques qui voient derrière toute cette agitation, une autre entourloupe de la France et dont le fin mot est de réussir, avec le concours de ses « valets locaux », à préserver ses intérêts dans un environnement mondial hautement concurrentiel. Ce serait un véritable gâchis.

Le Pays »