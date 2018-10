REGLES D’HYGIENE RELATIVES A L’ALIMENTATION DU NOURRISSON : Voici comment préparer des biberons

Poursuivant sur notre thème relatif à l’alimentation du nourrisson, nous vous proposons aujourd’hui un sujet qui n’est cependant pas recommandé chez les enfants de moins de six (6) mois. Il s’agit de l’utilisation des laits dits infantiles via les biberons. Il arrive souvent que certains parents, pour des raisons qui leur sont propres (santé, profession, …) optent pour une alimentation au lait infantile de leur bébé. Pour ces cas, nous leur proposons quelques précautions à prendre pour préparer les biberons dans les meilleures conditions sanitaires.

Avant toute manipulation, se laver les mains soigneusement (voir notre article sur le lavage des mains).

S'installer dans un environnement de travail propre et n'utiliser que du matériel propre.

Avant la première utilisation, ne pas hésiter à se conformer aux recommandations du fabricant pour laver les biberons mais, dans tous les cas, mieux vaut laver le biberon à l'eau chaude avec du savon puis le rincer.

• Après chaque utilisation

Vider le biberon et le rincer à l'eau froide ainsi que ses accessoires. Plonger ensuite biberon et accessoires dans une eau chaude savonneuse, nettoyer soigneusement l'intérieur du biberon avec un goupillon propre.

Rincer et laisser sécher sans essuyer car cette dernière opération pourrait contaminer le matériel.

La stérilisation n'est pas indispensable si le nettoyage est fait minutieusement.

Pour les utilisateurs disposant d’un lave-vaisselle, ils peuvent l’utiliser pour laver les biberons mais en respectant le cycle complet à 63°C. Les tétines en caoutchouc ne doivent pas passer au lave-vaisselle mais doivent être nettoyées avec de l’eau chaude et du savon. Utiliser des goupillons pour le nettoyage des tétines puis bien rincer à l'eau potable.

Laisser sécher tétines et biberons sans les essuyer.

Attention, une fois le biberon terminé, ne pas le laisser traîner mais le nettoyer immédiatement puis le ranger en attendant la prochaine utilisation.

Jeter les ustensiles abîmés ou usagés et les remplacer par du matériel neuf (biberons, tétines, matériel de nettoyage (goupillon…)).

• Quelle eau est utilisée pour faire un biberon ?

L'eau froide du robinet est utilisable (sauf si elle est filtrée à domicile ou adoucie).

Il suffit de laisser couler l’eau 1 à 2 minutes avant de la recueillir si le robinet n’a pas été utilisé récemment ; dans le cas contraire, quelques secondes suffisent.

Par contre, il convient de s’informer sur les caractéristiques du réseau d’eau intérieur de votre domicile (sur la présence de plomb notamment) avant de choisir d’utiliser l’eau du robinet.

Ne pas utiliser l’eau chaude du robinet qui peut avoir subi un traitement complémentaire et qui a suivi un passage par un appareil de production d’eau chaude et des canalisations pouvant influencer sa qualité notamment vis-à-vis des métaux.

De manière plus générale, il n’est pas nécessaire de recourir au chauffage de l’eau pour la préparation des biberons.

Exceptionnellement, en cas d’impossibilité totale d’accès à l’eau potable ou à de l’eau embouteillée, une eau bouillie et refroidie peut être utilisée.

En cas de présence d'un diffuseur à l'extrémité du robinet, penser à détartrer celui-ci une fois par mois en dévissant l'embout et en le trempant dans un verre de vinaigre de vin blanc.

En cas d'utilisation d'eau en bouteille, n’utiliser que des eaux pour lesquelles la mention d’étiquetage « Convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est présente. Elle renseigne sur la qualité de l’eau et l’usage qui peut en être fait. L’eau gazeuse ne doit pas être utilisée pour la préparation des biberons.

Attention, pour la préparation des biberons, après ouverture, l'eau en bouteille doit être utilisée dans les 24 heures et conservée au réfrigérateur.

Karim KOUDOUGOU, Biochimiste

E. mail : krmkdg@yahoo.fr