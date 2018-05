RELATIONS INTERNATIONALES : Le Burkina rompt avec Taïwan

Le mercredi 23 mai dernier, notre rédaction recevait un message l’informant d’une déclaration importante du ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui a eu lieu le jeudi 24 mai 2018 à 10h. En effet, à l’heure indiquée ledit jour, Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères et de la coopération était face à la presse au sein dudit ministère. Et en deux minutes, il a prononcé la déclaration du gouvernement du Burkina.

L’information majeure est que le Burkina rompt à compter du 24 mai 2018, ses relations diplomatiques avec Taïwan.

« Depuis 1994, le Burkina Faso entretient des relations de coopération avec Taïwan. Mais aujourd'hui, l'évolution du monde et les défis socio­économiques actuels de notre pays et de notre région recommandent que nous reconsidérions notre position.

C'est pourquoi le gouvernement du Burkina Faso décide, à compter de ce jour, de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan.

Cette décision est guidée par la ferme volonté du gouvernement de défendre les intérêts du Burkina Faso et de son peuple dans le concert des nations, de nouer le meilleur partenariat afin de consolider le développement socio-économique de notre pays et de faciliter les projets régionaux et sous-régionaux.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, m'a instruit, en ma qualité de ministre des Affaires étrangères et de la coopération, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la fermeture de notre ambassade à Taipei et celle de Taïwan dans notre pays.

J’ai reçu ce matin l'ambassadeur de Taïwan à Ouagadougou pour l'en informer officiellement. Avant lui, j'ai échangé au téléphone avec notre ambassadeur à Taipei, Aminata Sana/Congo. Je l'ai rassuré des dispositions déjà prises par les services centraux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour faciliter le départ de Taïwan de tous nos représentants officiels dans ce pays. »

Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, lors de sa déclaration