REMISE DU RAPPORT DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE AD HOC SUR LA SECURITE « Nous avons demandé qu’il y ait un suivi rigoureux ; c’est une question de vie, toutes les secondes comptent », : dixit Alassane Bala Sakandé, président de l’Assemblée nationale

Une délégation de l’Assemblée nationale conduite par son président, Alassane Bala Sakandé, a remis, le jeudi 4 octobre 2018 matin, au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le rapport général de la commission ad hoc de l’Assemblée nationale sur la sécurité.

«Le rapport auquel nous sommes arrivés est un travail consensuel. Et ce matin, nous sommes venus remettre ce rapport au président du Faso», a précisé le président de l’Assemblée nationale.

Le rapport contient l’essentiel des auditions des différents ministres au cours de la 2e session extraordinaire, tenue du 12 au 24 septembre dernier. «Nous souhaitons qu’au niveau du gouvernement, et cette fois-ci nous avons insisté auprès du président du Faso, les recommandations que nous avons eu à faire, soient suivies d’effet», a dit Alassane Bala Sakandé.

L’Assemblée nationale envisage mettre en place un comité qui va suivre la mise en œuvre de ces recommandations. «Nous avons demandé qu’il y ait ce suivi rigoureux-là car c’est une question de vie, et dans ce cas, toutes les secondes comptent», a insisté le président de l’Assemblée nationale.

En rappel, les travaux de la commission ad hoc de l’Assemblée nationale sur la sécurité, avaient formulé 14 recommandations au cours de la session extraordinaire y relative.

Direction de la communication de la présidence du Faso