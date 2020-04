REPRISE ANNONCEE DES COURS

Le 21 avril 2020, le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a effectué une visite à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS), à Ouagadougou, pour constater de visu le fonctionnement de l’unité de production de chloroquine, U-pharma. Dans la même journée, il s’est rendu à l’atelier tailleur des Forces armées nationales pour toucher du doigt l’évolution de la confection des masques de protection contre le Covid-19.

Ce n’est pas tous les jours qu’un Premier ministre se rend dans un atelier tailleur des Forces armées. Christophe Joseph Marie Dabiré s’y est rendu le 21 avril pour s’enquérir de l’état d’avancement de la confection des masques par l’Armée. Après les honneurs militaires, il a fait le tour de l’atelier avec le ministre en charge de l’éducation nationale, Stanislas Ouaro et la hiérarchie militaire. Sur-le-champ, il a reconnu le travail abattu par les tailleurs de l’Armée, qu’il a nommé « stylistes », qui confectionnent des masques respectant les normes internationales. Pour lui, « c’est une solution endogène à la résolution de la crise sanitaire car, le gouvernement aurait pu décider d’importer des millions de masques mais cela n’est pas une solution à long terme par rapport au problème ». De l’avis du Premier ministre, avec une production journalière de plus de 5 000 masques et qui va s’étendre à plus de 15 000 masques par jour, l’atelier tailleur de l’Armée montre sa capacité à contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lutte contre le coronavirus. D’ailleurs, il a fait ressortir que « la production de masques par l’Armée, servira à équiper les élèves du Burkina Faso dans le cadre des efforts qui sont en train d’être déployés pour la réouverture des établissements d’enseignement supérieur, secondaire et primaire du Burkina Faso parce que nous n’avons pas envie de perdre l’année scolaire du fait du développement de la maladie du coronavirus au Burkina Faso ». Avant de partir, Christophe Joseph Marie Dabiré a incité « les stylistes » à continuer à se mobiliser pour l’atteinte de bons résultats. Par ailleurs, avant de se rendre au Mess des officiers, ce sont les portes de l’IRSS qui se sont ouvertes au Premier ministre. Le ministre Alkassoum Maïga et le directeur général de l’Institut de recherches en sciences de la santé (IRSS), Sylvin Ouédraogo, ont accueilli le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré. Il a visité l’unité de production de la chloroquine, U-pharma. Au sortir de la visite, le chef du gouvernement a confié que « les scientifiques de l’IRSS font un excellent travail de recherche et de formulation de produits pour permettre au Burkina Faso d’apporter des réponses endogènes aux différentes crises sanitaires que nous connaissons ». « Ce sont des hommes de l’ombre, ils travaillent mais personne ne sait qu’ils sont là », a-t-il ajouté. Quoi qu’il en soit, il a noté qu’il y a un important travail à faire en ce sens que « l’industrie doit prendre le relais pour permettre de produire en grande quantité parce que le rôle du chercheur n’est pas de vendre mais de mettre au point des formules ». Il a tenu à rappeler que la production de U-pharma n’est pas destinée à la commercialisation dans les pharmacies mais pour accompagner le ministère de la Santé dans le cadre de la prise en charge des malades du Covid-19. Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a également visité le duplicata du Laboratoire national de référence Grippe de Bobo-Dioulasso logé à l’IRSS pour effectuer, entre autres, des tests du coronavirus.

Françoise DEMBELE

Le Premier ministre aux « stylistes » de l’Armée

« Tout à l’heure, quand nous sommes arrivés, on nous a dit les stylistes de l’armée mais j’ai dit que ce sont des stylistes. Il faut que vous fassiez le travail de telle sorte que lorsqu’on utilise le produit, on reconnaisse la qualité du produit. C’est important de vous féliciter pour tout le travail que vous faites. Nous avons été amenés, au niveau du gouvernement, à solliciter la contribution de l’Armée pour la résolution d’un certain nombre de problèmes. Cela montre la liaison qui doit exister entre l’Armée nationale et la population. Il s’agit de confectionner des masques pour que la décision qui a été prise par le chef de l’Etat de généraliser le port du masque au niveau national, puisse devenir réalité parce que le produit est disponible. Et en priorité, ce produit sera destiné à équiper les élèves et les enseignants de notre pays afin d’éviter que cette frange de la population ne puisse être à l’origine du développement de la maladie au niveau national. Les masques rentrent dans le cadre des efforts que nous faisons pour limiter la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. Je souhaite que vous soyez concentrés et que vous fassiez en sorte que la Nation soit satisfaite du résultat des efforts que vous consentez. Notre Armée est actuellement sur plusieurs fronts : la lutte pour la sécurisation du pouvoir et la lutte pour le développement. C’est l’exemple concret de la liaison qui doit exister entre les Forces de défense nationales et le peuple burkinabè dans sa quête du développement économique et social. Bon courage, félicitation pour le travail que vous faites, restez disponibles et le gouvernement continuera de vous accompagner ».

Propos recueillis par FD