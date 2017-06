RESEAU DIGNITE : Les OSC à la « moralité douteuse » en ligne de mire

Le réseau « Dignité », une nouvelle organisation de la société civile, a organisé une conférence de presse à l’occasion du lancement de ses activités le lundi 12 juin dernier au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC).

Dans une déclaration lue en des termes assez rudes par le président de cette nouvelle organisation de la société civile, Michel Rabo, le réseau Dignité s’est interrogé sur les dérives graves et les agendas cachés de certaines Organisations de la société civile qui rameraient à contre courant de la volonté populaire. « Pendant que de nombreuses OSC sont engagées dans la défense des causes nobles et se battent avec courage et détermination pour le développement du Burkina Faso, il s’est développé depuis un certain temps, une catégorie d’OSC à la moralité douteuse, sans dignité, sans éthique, sans intégrité, sans foi ni loi, caractérisées par la rapacité et la voracité, et obnubilées par des opérations de rackets d’opérateurs économiques, de chantages divers, des actions de sabotage des institutions républicaines, en un mot, de vrais prédateurs », a-t-il lâché d’emblée.

Poursuivant sa joute oratoire, Michel Rabo a fustigé les récentes sorties de trois OSC regroupées autour d’une organisation dénommée « Bori Bani » qui, selon lui, se sont frauduleusement introduites dans l’histoire des nobles luttes et qui ternissent l’image de l’immense majorité des OSC par des comportements aux antipodes de la dignité. « Maniant pompeusement le mot PEUPLE pour qui disent-elles se battre, ces OSC nombrilistes, mues par des combats intestinaux, excellent dans l’art de la vulgarité, du déni, des diatribes, de la calomnie et des connexions dangereuses, tant à l’interne qu’à l’externe », a-t-il dénoncé.

Puis d’ajouter qu’il faut mettre fin aux « agissements de ces pseudos OSC manipulatrices » qui, à l’image de vrais mercenaires, jettent l’amalgame et le discrédit sur le rôle et les actions menées par les OSC responsables dans les luttes antérieures. « Il faut stopper l’hémorragie tout de suite et maintenant. Il est donc impérieux de se donner les moyens de revenir aux fondamentaux de la mission première d’une OSC responsable dans l’optique de la restauration de l’image de la société civile, la reconquête de la confiance, le respect et la considération des populations », a encore martelé Michel Rabo.

Pour ce faire, le président de la coordination a exhorté les autorités à prendre davantage des mesures contre tout acte d’incivisme, à promouvoir le dialogue social afin de satisfaire les aspirations profondes des populations souvent exprimées à travers des plateformes revendicatives, à renforcer la communication sur toutes les grandes questions se rapportant à la vie de la Nation, etc.

Enfin, il a lancé un vibrant appel à toute la population en général, aux jeunes et femmes en particulier, à s’organiser pour qu’ensemble, ils puissent jouer leur rôle dans le développement de leur pays et ce, malgré les difficultés du moment.