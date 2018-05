REVELATIONS :

Viol présumé de garçons à Ouaga : le CB de Boulmiougou déféré à la MACO

Selon nos sources, le Commandant de brigade de gendarmerie de Boulmiougou, Mady Nikiéma, a été déféré à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO), le 15 mai 2018. Il nous est revenu que l’arrestation et le déferrement du CB sont liés à l’affaire de viol présumé de garçons à Ouaga, impliquant un opérateur économique.

Ramadan : le jeûne débute ce jeudi 17 mai

Selon un communiqué de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), le jeûne du Ramadan débutera ce jeudi 17 mai 2018 au Burkina Faso. « Le croissant lunaire marquant le début du jeûne de Ramadan n’ayant été aperçu par aucune des équipes d’Observation déployées ce jour 15 mai 2018 sur tout le territoire national, le mois de Chaabane sera complété à 30 jours suivant les préceptes sacrés de l’Islam. Par conséquent, le jeûne de Ramadan commencera au Burkina Faso le jeudi 17 mai 2018», indique le communiqué. Et de préciser : « Par ailleurs, la FAIB mettra à la disposition des fidèles musulmans, via sa page Facebook, un calendrier de début et de fin de jeûne par région, à partir du premier jour du jeûne. A l’occasion de cet événement de haute spiritualité, le Président du Présidium invite les frères et sœurs musulmans à redoubler d’efforts dans l’adoration, les invocations, la bienfaisance, la solidarité, l’amour et la fraternité ».

Fourniture d’électricité : la SONABEL dépense environ 261 250 000 F CFA par jour

La SONABEL dépense environ 261 250 000 F CFA/jour pour l’achat du carburant (250F CFA/litre) pour l’alimentation de ses principales centrales, soit environ 1 045 000 litres de carburant par jour. L’information émane du service de communication et marketing de la SONABEL. En termes de consommation, on note, entre autres, 430 000 litres/jour de carburant pour la centrale de Komsilga ; 250 000 litres/jour de carburant pour la centrale de Kossodo; 27 000 litres/jour de carburant pour la centrale de Ouaga 1; 70 000 litres/jour de carburant pour la centrale de Ouaga 2; 268 000 litres/jour de carburant pour la centrale de Bobo-Dioulasso.

Présidence du Faso : les rapports 2015 et 2016 de la CIL, remis à Roch Marc Christian Kaboré

Madame Marguerite Ouédraogo/Bonané, présidente de la Commission de l’informatique des libertés (CIL) procédera, ce jeudi 17 mai 2018 à 10h, à la remise officielle des rapports annuels 2015 et 2016 de ladite institution au Président du Faso. Les deux rapports mettent l’accent sur les efforts menés par la Commission en termes de campagne d’éducation au numérique à l’endroit de la Jeunesse, notamment au profit des élèves des lycées et collèges, entamée depuis 2014, et de sensibilisation des différentes administrations à la protection des données personnelles, en tant que responsables de traitement.