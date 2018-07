REVELATIONS :

Soupçons de recrutement frauduleux à la CNSS : le DG, Lassané Sawadogo, suspend l’emploi et la formation des candidats admis

Ceci est une note d’information émanant de la CNSS : « Le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale communique : à titre conservatoire, l’emploi et la formation des candidats admis au test de recrutement externe d’agents suivant communiqués des 20 juin et 03 juillet 2018, sont suspendus ».

Sabot d’or 2018 : « Le Pays » sera distingué

La cérémonie du Sabot d’or se tiendra ce jeudi 26 juillet au CENASA, à partir de 19h. Selon nos informations, Les Editions « Le Pays » recevront un prix, sur initiative du Commissariat général du Sabot d’or et ce, dans la catégorie « média sport ». Le premier groupe de presse du Burkina Faso est reconnu pour « l’immensité » du travail abattu dans la « valorisation et la promotion du sport en général et du football en particulier ».

Banfora : le chef de canton, Héma Yoyé, a tiré sa révérence

Le chef de canton de Banfora, Héma Yoyé, est décédé le 25 juillet dernier à Ouagadougou. Il avait été évacué dans la capitale le 21 juillet, pour bénéficier de meilleurs soins. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Le chef de canton est décédé à l’âge de 73 ans. Il avait été intronisé en 2003, en remplacement de son défunt père. Les obsèques auront lieu les prochains jours à Banfora.

Boromo : 5 ans de prison ferme contre un instituteur pour attouchements sexuels sur mineures

Jugé pour viol et atteinte à la pudeur sur mineures, l'instituteur certifié, Gué Gabin, a été jugé et condamné ce mardi 24 juillet 2018 à une peine de 5 ans de prison ferme. Le procès s'est tenu à huis clos, à la demande de son avocat qui comptait d’ailleurs faire appel. C'est courant juin que les parents de l'une des victimes ont remarqué que leur fille saignait. Ils ont alors conduit cette dernière au CSPS de Siby. Le personnel soignant a référé la fille à Boromo pour des soins plus appropriés. C'est à la suite de cette affaire que les parents des autres victimes se sont plaints, à leur tour, contre Gué qui a nié les faits. Celui- ci a été déposé à la Maison d'arrêt et de correction de Boromo, pour les besoins de l'enquête.

Festival Wiinigui Tondo de Gourcy : la 1ère édition prévue pour ce week-end

La première édition du festival Wiinigui Tondo se tiendra du 27 au 29 juillet 2018 à Gourcy, chef-lieu de la province du Zondoma. Organisée par HTTC NETT – PREST en collaboration avec l’Association Une Vie Meilleure, le festival est placé sous le thème « Notre culture, facteur de paix et de cohésion sociale » et devrait enregistrer la présence des plus hautes autorités de la région du Nord, à l’ouverture, le 27 juillet. A l’occasion, il sera remis à Naaba Baongo, chef de Gourcy, un trophée de paix et de cohésion sociale. Au programme de ces trois jours, il est prévu, entre autres, des animations de troupes traditionnelles, des prestations d’artistes et un dassandaga.

Mouvement des étudiants du Faso : une rencontre bilan ce jeudi

Le Mouvement des étudiants du Faso (MEFA) organise une conférence de presse ce jeudi 25 juillet 2018, dans la salle B du Bâtiment Belge de l’URF/SJP de l’Université de Ouagadougou. Ordre du jour : bilan de l’an 1 des cadres de concertation de Ouagadougou, restauration des étudiants pendant les cités vacances, situation de la gestion du projet bus…

Gourma : deux paysans tués et un campement de chasse incendié dans deux attaques

« Deux paysans ont été tués à Kpendima dans la nuit du 24 juillet au 25 juillet 2018 par des assaillants. Une autre attaque quasi-simultané a provoqué l’incendie de six cases du campement de chasse de Bouloumboudi (Tanwalbougou), toujours dans la province du Gourma ». L’information est de l’Agence d’information du Burkina (AIB). L’agence relève que « des individus armés se sont introduits nuitamment, le mardi 24 juillet 2018, dans le village de Kpendima, tuant au passage deux paysans. Au même moment, d’autres assaillants ont fait irruption dans le campement de chasse de Bouloumboudi (village de Tanwalbougou), incendiant six cases d’hébergement ». « Mais avant, les malfaiteurs ont fait un détour au poste forestier de Tanwalbougou, situé à quelques encablures du campement de chasse. Ils auraient dépouillé le pisteur du poste de son arme, de sa moto et de son téléphone portable », a conclu l’AIB.

Election présidentielle au Mali : Kadré Desiré Ouédraogo, Chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO

L’ancien président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Kadré Désiré Ouédraogo, est le chef de la mission d’observation électorale pour l’élection présidentielle du 29 juillet 2018 au Mali. C’est ce qu’on apprend d’un communiqué de presse de la CEDEAO qui précise, entre autres : « Pour ce scrutin, la CEDEAO a déployé une mission d’observation électorale composée de 171 observateurs, dont 150 à court terme et 21 à long terme, conformément aux dispositions du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance relative à l’observation des élections et à l’assistance de la CEDEAO. Ce protocole autorise la Commission de la CEDEAO à soutenir chacun des Etats membres de l’organisation régionale qui organise des élections. La mission d’observation électorale ouest-africaine déployée au Mali a pour rôle de surveiller toutes les phases préélectorales, électorales et postélectorales du scrutin, afin de s'assurer que le processus électoral respecte les meilleures pratiques internationales. Celle-ci a été précédée d’autres missions, notamment exploratoire pré-électorale ; pré-électorale sécuritaire ; de solidarité, présidée par le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou ; et d’une mission d’information, dirigée par le commissaire des Affaires politiques, de la Paix et de la sécurité de ladite Commission, le Général Francis Awagbè Béhanzin ».