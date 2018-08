REVELATIONS :

Qualité des vivres des cantines scolaires à Gourcy : le fournisseur épinglé par l’ANLF

Il nous est revenu que les conclusions des investigations menées sur les denrées servies dans les écoles de la commune de Gourcy par l’Autorité nationale de lutte contre la fraude (et non par l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE – LC) sont à présent disponibles. Selon nos sources, les conclusions d’analyses opérées par l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologies (IRSAT), montreraient que le riz et l’huile peuvent être consommés. Cependant, le haricot serait fortement infesté par les insectes, donc impropre à la consommation. Ainsi, il aurait été demandé à qui de droit, d’interpeller le fournisseur pour l’enlèvement dudit haricot des cantines scolaires et son stockage dans un local qui sera choisi de commun accord avec la mairie, en vue de préserver la santé des élèves. Pour rappel, ce sont 5595 sacs de riz de 50 kg, 1276 sacs de haricot de 50 kg et 1440 bidons d’huile de 20 litres d’une valeur totale de 150 468 503 F CFA qui ont été livrés aux 108 écoles publiques et privées de la commune de Gourcy pour 22 545 élèves en début avril 2018. Mais tout le stock restant avait été scellé à partir du 31 mai 2018, suite à la mission de l’Autorité nationale de Lutte contre la fraude, la veille.

Commune de Pabré : un groupe de citoyens interpelle l’autorité sur la gestion d’une centaine de dossiers domaniaux

Ceci est une déclaration d’un groupe de « citoyens épuisés et finalement indignés », portant sur une « centaine de dossiers domaniaux » « bloqués » à la mairie de Pabré.

« Depuis belle lurette, au moins une centaine de dossiers domaniaux est bloquée à la mairie de Pabré. En rappel, nous sommes des citoyens honnêtes ayant demandé des terrains sis hors lotissement dans la commune de Pabré. Nous avons franchi-de bonne foi- l’étape des actes de « cession amiable » et sans aucune contestation. Après renseignements, les responsables de l’époque nous ont tous dit de constituer nos dossiers et de les déposer à Ouagadougou, au Guichet unique du foncier. Ce qui fut fait correctement. Les services des domaines de l’Etat compétents ont accompli leurs tâches en initiant et en envoyant des états navettes à plusieurs services des différents ministères concernés par le projet formulé par chaque demandeur. Alors que les services des autres ministères exécutent aussi bien leurs tâches et retournent les fonds de dossiers à qui de droit, il se trouve que seule la mairie de Pabré bloque les dossiers alors que c’est seulement un avis qui leur est demandé, à l’instar des services diligents des autres ministères. Et ce sont les mêmes fonds de dossiers qui sont adressés à tous les services dont l’avis est sollicité. En tout cas, nous sommes dans un Etat de droit et nous n’entendons pas nous faire brimer par la mairie de Pabré. Un avis est soit favorable (motivé), soit défavorable (motivé) et si celui qui doit statuer est dubitatif, il peut formuler une abstention et retourner les dossiers à l’envoyeur. Un acte administratif, tant qu’il n’est pas annulé, produit ses effets ; c’est celui qui en doute qui doit apporter les preuves contraires. En outre, en vertu du principe de la continuité des institutions/organes, les successeurs doivent respecter les actes posés par les prédécesseurs, sauf s’ils apportent les preuves de griefs sérieux. Nous interpellons le maire de la commune de Pabré de s’entourer d’agents compétents pour travailler dans l’esprit du bien commun/intérêt général. Nous attirons l’attention de tout corps de contrôle de l’Etat habilité à aller voir ce qui s’y passe pour : le traitement diligent et impartial de nos dossiers afin de nous éviter de balancer des noms dans les médias ; l’acquittement de nos droits et taxes pour le Trésor public qui en a besoin par ces temps qui courent ».

Lutte contre le cancer : des Premières dames se réunissent à Ouagadougou

Ceci est un communiqué de la Direction de la Communication de la Présidence du Faso sur la tenue prochaine d’une rencontre de Premières dames au Burkina Faso : « Du 1er au 2 août 2018, Ouagadougou abritera un séminaire régional de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer et les programmes de plaidoyer. Cette importante rencontre est placée sous le patronage de Mme Sika Kaboré, épouse du président du Faso. Organisée par le Burkina Faso, en collaboration avec l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et la Banque Islamique de développement (BID), la rencontre de Ouagadougou a pour thème «un engagement solidaire pour lutter contre le cancer». Sont attendues dans la capitale burkinabè, les épouses des chefs d’Etat du Bénin, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Mozambique, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone, du Tchad, du Togo et de l’Ouganda. Le séminaire régional connaîtra également la participation d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Arabie Saoudite et de la Turquie. La réunion de Ouagadougou se veut un prolongement d’un engagement pris par les Premières dames en avril 2016, à Istanbul, en Turquie, où, en marge du 13e Sommet de l'OCI, s’est tenue une session spéciale sur le leadership des Premières dames dans le domaine du contrôle du cancer dans les Etats membres. Une déclaration dite d’Istanbul avait été adoptée, dans laquelle les Premières dames se sont engagées à encourager et à participer activement à la promotion des programmes de sensibilisation au cancer dans leurs pays respectifs. Elles s’étaient également engagées à donner la priorité à la prévention et au contrôle du cancer dans les programmes de santé, aux côtés de leurs époux aux niveaux national et international, à travers une approche multisectorielle ».

Football : Bakary Koné en Turquie

C’est une information de nos confrères de Omega Fm : « Alors qu’il lui restait une année de contrat, Bakary Koné a résilié, la semaine dernière, son contrat avec le club espagnol de Malaga. Mais le Burkinabè ne restera pas à Strasbourg où il a été prêté la saison passée. En effet, le défenseur de 30 ans a trouvé un accord avec le club turc d’Ankaragùcù. Entre-temps annoncé à Trabzonspor, c’est finalement chez le promu que le Général Bako évoluera cette saison. La durée du contrat n’a pas été précisée. Ce sera le 5e club professionnel du Burkinabè après Guingamp, Lyon, Malaga et Strasbourg ».