REVELATIONS :

Natiaboani dans la région de l’Est: des policiers blessés dans une attaque

Le poste de contrôle PK60 de Natiaboani, du nom de cette localité située à 60 kilomètres de Fada N'Gourma, dans la région de l’Est du Burkina, a été attaquée hier mercredi 1er août 2018. Cette attaque est attribuée à des individus armés non encore identifiés. Selon nos informations, la Compagnie républicaine de sécurité, victime de l’attaque, a enregistré un élément blessé. Un des véhicules a été également détruit.

Diébougou : plus de 4 millions de F CFA emportés dans un braquage

Selon l’Agence d’information du Burkina (AIB), « environ 4 millions 600 mille F CFA et des portables ont été emportés mardi soir à Diébougou, par des individus dans l’attaque d’une boutique de transfert d’argent par téléphonie mobile ». Selon le responsable de la boutique, Victor Sou, il n’y a eu aucune perte en vie humaine ni de blessés. Mais les ravisseurs, selon lui, ont emporté près de 4 millions 600 mille F CFA, des portables et de la monnaie non encore évaluée. M. Sou a expliqué à l’AIB, que trois individus armés ont fait irruption, le mardi 31 juillet 2018, vers 19h, dans son établissement de transfert et de réception d’argent par téléphonie mobile. Ils ont effectué des tirs de sommation avant de contraindre les usagers à se coucher à ras le sol. Les brigands ont opéré pendant près de 25 minutes pendant que des complices dont le nombre n’a pas été précisé, faisaient le guet dehors », a indiqué l’AIB.

Commémoration du 4 août : le Comité international Mémorial Thomas Sankara donne rendez-vous à la population le week-end prochain

Ceci est l’extrait d’un communiqué du Comité International Mémorial Thomas Sankara (CIM-TS) sur la commémoration des 35 ans de l’avènement de la Révolution d’août, qui se tient le samedi 4 août 2018 : « A travers cette journée commémorative, CIM-TS entend offrir une tribune à certains auteurs burkinabè qui ont écrit des œuvres sur le président Thomas Sankara ou sur la Révolution, pour partager avec le public, le sens de leur combat pour la Mémoire. Pour rappel, la révolution d’août 83 et l’un de ses leaders charismatique, Thomas Sankara, ont fait l’objet de productions livresques aussi bien d’auteurs burkinabè, témoins vivants de cette page de l’histoire, que d’auteurs africains ou d’ailleurs. Tous les pans ou presque, de la Révolution ont été mémorisés dans des livres. Il y a une large gamme de livres qui abordent la vie simple et haletante de Sankara au pouvoir tandis que certains livres racontent des récits de tranches de vies de proches collaborateurs ayant travaillé et partagé des expériences avec le leader de la Révolution; d’autres auteurs offrent, quant à eux, un tableau brut des discours et actes de la Révolution. Pourquoi ces livres, et quelle a été la motivation de leurs auteurs ? Rendez-vous le samedi 4 août à 15h 00 pour en savoir davantage. Par ailleurs, des acteurs-clés de la Révolution donneront des témoignages sur la conduite de certains projets et programmes sous la révolution ».

Télécoms au Burkina : Orange prend le pouvoir

C’est une information de Jeune Afrique : « L’opérateur français est parvenu, au forceps, à conquérir la place de numéro un dans le pays. Sur un marché très concurrentiel, il vise les 10 millions de clients d’ici à 2020. C’est le dernier grand bastion ouest-africain à tomber dans l’escarcelle d’Orange. Numéro un presque partout en Afrique de l’Ouest, le géant des télécoms a enfin conquis, en 2017, la première place au Burkina, seul marché où il est présent, avec le Niger, qui résistait encore à sa domination. « Orange est désormais leader du marché, aussi bien en nombre d’abonnés qu’en revenus, se félicite Ben Cheick Haïdara, Directeur général d’Orange au Burkina. En deux ans, nous avons conquis plus de 3 millions de clients supplémentaires, portant notre parc à 8,5 millions, tous services confondus ».

Talent d’or 2018 : « Les Amis du sport roi » donne rendez-vous à Koudougou

La 3e édition de Talent d’or initiée par l’association « Les Amis du sport roi », dont le président est Souleymane Yaméogo, est prévue pour se dérouler le 4 août 2018 dans la Cité du cavalier rouge à Koudougou. Pour rappel, cette cérémonie récompense les meilleurs footballeurs de première et deuxième division de la ville de Koudougou. Les lauréats qui sont tous de la deuxième division, ont pour noms, du côté du BPS, Paul Kagambèga (meilleur gardien) ; Rodrigue Kouassi (meilleur buteur) ; Gilbert Yaméogo (meilleur joueur) ; Sayouba Pagbguelem (meilleur défenseur). Pour ce qui est de l’ASECK, on a Modeste Baguian (meilleur gardien) ; André Yaméogo (meilleur buteur) ; Gildas Junior Ouédraogo (meilleur joueur) ; Losséni Demian (meilleur défenseur). Une édition qui a pour parrains, Harouna Kaboré, ministre du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat et Maurice Moctar Zongo, maire de la commune de Koudougou.

Santé : l’ancien DG de l’hôpital Yalgado, Robert Sangaré, crée une agence d’évacuation sanitaire

L’ancien DG du CHU-YO, Robert Sangaré, a créé une agence de conseils en management et gestion des administrations et d’entreprise et d’intermédiaire de prise en charge des évacuations sanitaires. Après 6 ans à la tête du CHU-YO, l’ancien directeur général de cet hôpital, Robert Sangaré, a fait valoir ses droits à la retraite. C’est ainsi qu’il a créé une Agence d’évacuation en soins sanitaires, dénommée agence internationale les As du management et de la santé (2AMIS) située à Ouagadougou. Cette agence que Robert Sangaré représente, est partenaire de la société mondiale Care France spécialisée en évacuation de soins sanitaires en France, Maroc, Tunisie et Turquie. Selon une source d’information, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a donné son autorisation pour l’ouverture de cette agence, a aussi félicité et salué la création de la structure qu’il trouve nécessaire pour contribuer au développement du bien-être des populations. Tout comme le président, le ministre de la Santé a aussi marqué son intérêt pour la structure. Rappelons que bien qu’étant à la retraite, Robert Sangaré est membre du Conseil de régulation de l’ARCEP.