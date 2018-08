REVELATIONS :

Burkina Faso : les personnalités politiques les plus riches

« Le Burkina Faso est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest. Il couvre une superficie d’environ 274 200 kilomètres carrés et est entouré de six pays. Mais alors, avez-vous déjà voulu savoir qui est la personne la plus riche du Burkina Faso? Eh bien, aujourd’hui, Forbes a nommé les 10 personnes les plus riches du Burkina Faso». Voici l’introduction du célèbre magazine américain Forbes qui publie le top 10 des personnalités politiques les plus riches du Burkina Faso en 2018. Parmi ces personnalités politiques, on retrouve, entre autres, Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso de 1987 à 2014 ; Roch Marc Christian Kaboré, actuel président du Burkina Faso ; Yacouba Isaac Zida, brièvement chef d’Etat par intérim du Burkina Faso en novembre 2014 et Premier ministre de la Transition ; Gilbert Diendéré, officier militaire burkinabè et président du Conseil national pour la démocratie ; Zéphirin Diabré, Chef de file de l’Opposition politique.

Dédougou : le journaliste Drissa Séré retrouvé pendu dans un bois sacré

Drissa Séré, journaliste, a été retrouvé pendu dans le bois sacré « Touffe Loba » de Dédougou, le lundi 28 août dans la matinée. Selon nos informations, notre confrère est arrivé dans la cité de Bankuy, le dimanche dernier, pour des raisons de santé. Et c’est au petit matin du 28 août 2018 qu’il s’est donné la mort. Après les constats d’usage de la Police nationale, le corps du défunt a été déposé à la morgue du CHR de Dédougou. Drissa Séré a été spécialiste des questions économiques à la rédaction de la RTB/Télé et directeur de la communication au ministère des Transports. « C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès, ce jour, de Drissa Séré.

Journaliste professionnel, avenant et efficace, j'ai eu du plaisir à l'avoir comme confrère puis comme collaborateur au titre de la communication gouvernementale et au sein de la Direction générale des médias. Au nom du ministère de la communication et des relations avec le parlement, de toute la presse nationale et en mon nom personnel, je présente à la famille éplorée, à ses collaborateurs et au monde de la presse, mes condoléances les plus attristées », a écrit le ministre de la Communication, Remis Dandjinou.

Attaque terroriste à Pama : « Il est plus qu’urgent d’arrêter l’hémorragie et la remise en cause de notre intégrité territoriale », selon le CFOP

Ceci est une déclaration du Chef de file de l’opposition politique (CFOP), suite à l’attaque terroriste de Pama. En rappel, un véhicule a sauté sur une mine artisanale dans la nuit du lundi 27 août dernier, faisant 7 morts. Lisez plutôt !

« L’Opposition politique burkinabè a appris avec une grande consternation, qu’une attaque contre les Forces de défense et de sécurité (FDS) sur l’axe Fada-Pama, a fait, le lundi 27 août 2018, sept morts et six blessés. L’Opposition présente ses vives condoléances aux familles éplorées, ainsi qu’à la grande famille des militaires et paramilitaires. Elle souhaite un prompt et total rétablissement aux blessés. Elle félicite nos FDS pour leur bravoure et leur sacrifice au service de la Nation. L’Opposition politique note avec tristesse que dans ce mois d’août, les attaques contre nos forces de défense et de sécurité se sont multipliées, endeuillant toute la Nation. Les Burkinabè espéraient que le pouvoir du MPP, tirant les leçons des attaques terroristes enregistrées depuis son avènement, avait suffisamment eu du temps pour dérouler une stratégie et déployer les moyens nécessaires permettant à nos braves soldats de contrer nos ennemis. Ils découvrent avec effarement que, malheureusement, les choses empirent. Alors qu’au début, les attaques concernaient uniquement le Nord, elles ont vite gagné l’Est et se propagent maintenant sur tout le territoire. Que se passe-t-il ? Le gouvernement s’est-il endormi sur ses lauriers ? A-t-il baissé la garde ? Que nous vaut ce regain de tensions et l’étalage de ces nouvelles stratégies meurtrières mises au point par les terroristes et dont nos enfants payent le lourd prix ? Comme toujours, l’opposition politique ne manquera pas de répondre présente au devoir d’union sacrée, que commande la situation. Mais le devoir d’unité nationale ne nous empêchera pas de poser les questions qui fâchent : le pouvoir du MPP est-il à la hauteur du combat que nous devons mener contre ces ennemis de la Nation ? Met- il tout en œuvre pour cela ? A-t-il pris la pleine mesure de la situation sécuritaire du pays et est-il pleinement conscient de l’enjeu ? Donne-t-il les moyens adéquats à nos FDS ? A-t-il bien réorganisé nos services de renseignement ? S’occupe-t-il comme il se doit du moral de nos troupes ? Les Burkinabè se posent ces questions, et sont gagnés par le doute, eux qui assistent impuissants aux mêmes scènes pénibles d’enterrement suivis de décoration à titre posthume de jeunes à peine sortis de l’adolescence, arrachés brutalement à l’affection de leurs familles par la barbarie terroriste. Notre armée a suffisamment saigné, et nos populations ont suffisamment été endeuillées. Au-delà des condamnations verbales et des pleurnicheries officielles, les Burkinabè attendent du Président du Faso, Chef suprême des armées, et de son gouvernement, un véritable sursaut d’orgueil, et des actes concrets, qui démontrent leur volonté et leur capacité à bouter l’ennemi hors de nos frontières. Les Burkinabè peuvent compter sur l’Opposition politique, pour continuer d’interpeller vigoureusement le gouvernement sur cette question de la sécurité nationale, car il est plus qu’urgent d’arrêter l’hémorragie et la remise en cause de notre intégrité territoriale ».

Kongoussi : près de 500 sinistrés enregistrés après une pluie torrentielle

«Entre 500 et 600 sinistrés ont été enregistrés, suite à une pluie torrentielle tombée dans la nuit du 28 au 29 août 2018 à Kongoussi», a rapporté l’Agence d’information du Burkina (AIB). «La plupart des sinistrés ont eu leurs maisons envahies par les eaux. Nous dénombrons entre 500 et 600 personnes touchées par ces inondations. Et nous avons dégagé quatre sites (des écoles primaires) pour accueillir les sinistrés de façon provisoire. Aussi, le Conseil national de secours d’urgence a été saisi et bientôt, les victimes recevront les premières assistances», a confié le Directeur provincial de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille du Bam, Abdoulaye Ouédraogo, à l’AIB. Les inondations sont survenues dans la nuit du 28 au 29 août 2018 et ont principalement touché les secteurs 1 ; 5 et le village de Sanrgho dans la commune de Kongoussi.

Sahel : l’examen spécial du CEP lancé

Ceci est un communiqué de presse de la Direction de la communication et de la presse ministérielle du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (DCPM/MENA).

« Le Secrétaire général du Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Pr Kalifa Traoré, et le Haut-commissaire de la province du Soum, Siaka Barro, ont procédé au lancement de l’examen spécial du Certificat d’Etude Primaire (CEP), à l’école primaire Djibo «A» dans la province du Soum. Au total, 3064 candidats dont 2692 dans le Soum et 372 dans la Région du Nord (sites de Ouahigouya, Titao, Banh) vont tenter de décrocher leur premier diplôme d’études en composant du 29 au 31 août 2018 à travers six (6) jury. Le Secrétaire général a rappelé que c’est suite au contexte sécuritaire difficile dans certaines zones, que le gouvernement, à travers le ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation et avec l’appui des Partenaires techniques et financiers, a procédé à un regroupement des élèves ayant eu des difficultés à achever leur année scolaire. Pendant deux mois, les acteurs de l’Education, les Forces de défense et de sécurité ainsi que les forces vives des régions concernées, se sont mobilisés pour créer les conditions nécessaires à une mise à niveau des élèves. Il a donc remercié tous les acteurs et fait le tour des trois jurys de la province du Soum pour encourager les élèves en composition ».